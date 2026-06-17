Tautsaimniecības komisija atbalsta grozījumus negodīgas tirdzniecības ierobežošanai pārtikas nozarē

Lai veicinātu godīgu sadarbību starp lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājiem un mazumtirgotājiem, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 17.jūnijā, lēma virzīt izskatīšanai galīgajam lasījumam Saeimā grozījumus Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā. Ar tiem iecerēts ierobežot ekonomiski spēcīgāku tirgus dalībnieku iespējas izmantot savu pārākumu.
Grozījumus izstrādājusi atbildīgā komisija, un to mērķis ir panākt skaidrus un godīgus noteikumus abām pusēm, īpaši aizsargājot vietējos ražotājus situācijās, kur viņu iespējas ietekmēt sadarbības nosacījumus ir ierobežotas.
Likumprojekts paredz precizēt aizliegumu vienpusēji mainīt līguma nosacījumus. Tostarp noteiks, ka mazumtirgotājs bez iepriekšēja rakstveida paziņojuma nevarēs izņemt piegādātāja preces no sortimenta. Par šādām izmaiņām piegādātājs būs jāinformē vismaz 30 dienas iepriekš, izņemot gadījumus, kad preces neatbilst līguma noteikumiem.
Tāpat grozījumi paredz ieviest skaidru lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes prognozes definīciju. Tas palīdzēs novērst situācijas, kad piegādātāji spiesti ražot preces bez reāla pasūtījuma seguma. Likumprojekts arī aizliedz vienpusēju sankciju piemērošanu un nosaka gadījumus, kad tās netiek piemērotas, piemēram, ja novirzes no prognozētā piegādes apjoma ir nebūtiskas.
Izmaiņas paredzētas arī norēķinu kārtībā. Par regulārām svaigu dārzeņu un ogu piegādēm norēķini būs jāveic 20 dienu laikā, izslēdzot iespēju piegādātājiem piespiedu kārtā piekrist ilgākiem samaksas termiņiem.
Komisija uzsver, ka grozījumi ierobežos negodīgas tirdzniecības prakses izpausmes, vienlaikus saglabājot elastību piegādātāju un mazumtirgotāju sadarbībā. Likumprojekts ir daļa no plašākiem pasākumiem godīgas konkurences un caurspīdīgas cenu veidošanas veicināšanai pārtikas preču mazumtirdzniecībā.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests