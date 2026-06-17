Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisiju vadīs Atis Švinka

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisiju turpmāk vadīs Atis Švinka, trešdien, 17.jūnijā, lēma apakškomisijas deputāti.
Iepriekš Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisiju vadīja Andris Kulbergs, kurš patlaban ir uzņēmies Ministru prezidenta pienākumus. Savukārt apakškomisijas sekretāra amata pienākumus turpinās pildīt Atis Labucis.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi, ja viņi tam piekrīt.
Saeimas Preses dienests