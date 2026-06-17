Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisiju vadīs Atis Švinka

(17.06.2026.)

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisiju turpmāk vadīs Atis Švinka, trešdien, 17.jūnijā, lēma apakškomisijas deputāti.

Iepriekš Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisiju vadīja Andris Kulbergs, kurš patlaban ir uzņēmies Ministru prezidenta pienākumus. Savukārt apakškomisijas sekretāra amata pienākumus turpinās pildīt Atis Labucis.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi, ja viņi tam piekrīt. 

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 17.jūnijā
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Turcijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Ahmet Cemil Miroğlu
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:40  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Serbijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Milena Mitić
09:45  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
11:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnices tikšanās ar Armēnijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikās V.E. Ara Margarian
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:15  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
15:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)