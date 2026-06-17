Mazāk birokrātijas neliela apgrozījuma pakalpojumu sniedzējiem: komisija konceptuāli atbalsta izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 17.jūnijā, konceptuāli atbalstīja grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Tie paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 25 000 eiro.
"Mūsu mērķis ir veidot cilvēkiem saprotamu un ērtu sistēmu, kas veicina legālu saimniecisko darbību un mazina ēnu ekonomiku. Iedzīvotāji varēs gūt papildu ienākumus brīvajā laikā, neuzņemoties sarežģītas administratīvās saistības, savukārt nodokļu nomaksu automātiski nokārtos banka. Tas ir solis pretī birokrātijas mazināšanai un ekonomiskās aktivitātes veicināšanai," uzsver Budžeta un nodokļu (finanšu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Izmaiņas paredz ieviest vienkāršotu risinājumu cilvēkiem, kuri sniedz ikdienā pieprasītus pakalpojumus, piemēram, strādā par treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm.
Likumprojekts nosaka, ka šie pakalpojumu sniedzēji varēs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēji un varēs nesniegt ceturkšņa deklarācijas. Tā vietā persona varēs izmantot vienkāršoto nodokļu samaksas risinājumu, atverot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu bankā. Visa turpmākā informācijas apmaiņa, nodokļa ieturēšana un samaksa valsts budžetā notiks automātiski starp kredītiestādi un VID.
Fiziskajām personām, kuras izmantos šo kārtību, mikrouzņēmumu nodokļa likme būs 10 procenti. Lai piemērotu šo risinājumu, jāizpilda vairāki nosacījumi: maksātājam nedrīkst būt darbinieku; persona vienlaikus nevar būt mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vispārējā kārtībā; pakalpojumus drīkst sniegt tikai fiziskām personām.
Provizoriskie dati rāda, ka jauno kārtību varētu izmantot aptuveni 1000 nodokļu maksātāju, gadā valsts un pašvaldību budžetos papildus ienesot 2,5 miljonus eiro.
Šīs izmaiņas tiek skatītas vienlaikus ar saistītajiem grozījumiem likumos Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un Par nodokļiem un nodevām. Plānots, ka likuma grozījumi stāsies spēkā 2027.gada 1.janvārī. Tie vēl trīs lasījumos jāizskata un jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests