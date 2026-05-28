Saeima izsaka uzticību Andra Kulberga izveidotajai valdībai

Saeima ceturtdien, 28.maijā, ārkārtas sēdē izteica uzticību Andra Kulberga izveidotajam Ministru kabinetam. Par jauno valdību balsoja 66 deputāti, pret bija – 25 deputāti.
Šodien apstiprinātajā A.Kulberga vadītajā valdībā aizsardzības ministra amatā iecelts Raivis Melnis, ārlietu ministra amatā darbu turpina Baiba Braže, bet ekonomikas ministra amatā darbu turpina Viktors Valainis.
Finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, iekšlietu ministrs – Jānis Dombrava, savukārt Izglītības un zinātnes ministriju vadīs Ilze Indriksone. Klimata un enerģētikas ministra amatā būs Jānis Vitenbergs, kultūras ministra amatā - Nauris Puntulis, bet labklājības ministra amatā iecelts Reinis Uzulnieks.
Satiksmes ministra amatā būs Rihards Kozlovskis, tieslietu ministra amatā – Edvards Smiltēns, savukārt veselības ministra amatā darbu turpinās Hosams Abu Meri. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā būs Edgars Tavars, bet zemkopības ministra amatā – Uldis Augulis.
Andra Kulberga veidotā valdība ir kopumā 43.valdība, bet 14.Saeimas sasaukumā – jau trešā.
Saeima šodien apstiprināja jaunu Ministru kabinetu, jo šī gada 14.maijā Evika Siliņa paziņoja par atkāpšanos no Ministru prezidenta amata, un līdz ar to viņas vadītā valdība uzskatāma par atkāpušos. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir aicinājis Andri Kulbergu kā Ministru prezidenta amata kandidātu sastādīt Ministru kabinetu.
Deklarācija par A.Kulberga vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību.
