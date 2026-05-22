Baltijas jūras parlamentārās konferences Pastāvīgā komiteja Vācijā nosoda agresīvo bezpilota lidaparātu iebrukumu Baltijas jūras gaisa telpā

Baltijas jūras parlamentārās konferences (BJPK) Pastāvīgā komiteja, tiekoties Neištatē Holšteinā, Vācijā, pieņēma paziņojumu, kurā pauda solidaritāti ar Somiju, Baltijas valstīm un Poliju saistībā ar atkārtotiem agresīviem bezpilota lidaparātu iebrukumiem, kas saistīti ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu, informē Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.
Paziņojumā minēts, ka Lietuva, Latvija, Igaunija, Somija un Polija fiksē agresīvus bezpilota lidaparātu iebrukumus savā gaisa telpā. Pastāvīgās komitejas nostāja ir skaidra: tie nav izolēti incidenti. Tās ir tiešas un pastāvīgas sekas Krievijas agresijas karam pret Ukrainu.
Tāpat parlamentārieši paziņojumā aicina reģiona valdības stiprināt sadarbību pretgaisa aizsardzības jomā, investēt novērošanas kapacitātē, kā arī nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un informēšanu. Parlamentārajai kontrolei pār šiem procesiem ir izšķiroša nozīme.
Paziņojumā Pastāvīgā komiteja pauda pilnīgu solidaritāti ar visām valstīm, kurām jāsadzīvo ar šī konflikta sekām.
Informācija par BJPK
BJPK ir Baltijas jūras reģiona parlamentārais forums. Tas dibināts 1991.gadā pēc Somijas iniciatīvas ar mērķi veicināt kopīgu identitāti Baltijas jūras reģionā, ciešāk sadarbojoties reģiona valstīm un pašvaldībām. Šajā organizācijā ir pārstāvēti ap Baltijas jūru esošo valstu nacionālie un reģionālie parlamenti, kā arī Baltijas Asambleja, Eiropas Parlaments un Ziemeļu Padome.
