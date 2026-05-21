Mazinās administratīvo slogu zvērinātiem notāriem un sabiedrībai

Saeima ceturtdien, 21.maijā, pirmajā lasījumā atbalstīja Notariāta likuma grozījumus, kas paredz vienkāršot vairākus procesus zvērinātu notāru darbā un mazināt administratīvo slogu gan zvērinātiem notāriem, gan sabiedrībai.
Izmaiņas paredz juristiem, kuri strādā pie zvērināta notāra, samazināt nepieciešamo darba pieredzi kļūšanai par zvērinātu notāru no septiņiem uz pieciem gadiem. Vienlaikus saglabāsies atšķirība starp juristiem un notāra palīgiem, jo palīga praktiskā pieredze ir plašāka, un viņiem joprojām būs nepieciešama vismaz divu gadu darba pieredze.
Plānots arī vienkāršot eksāmenu komisiju izveidi pretendenta un zvērinātu notāru zināšanu pārbaudei. Turpmāk vairs nebūs noteikta prasība komisijā obligāti iekļaut noteiktu locekļu skaitu no katras institūcijas, ļaujot komisijas sastāvu pielāgot konkrētajai situācijai. Tādējādi turpmāk komisijās būs vairāk praktizējošu notāru un personāla atlases speciālistu, norādījuši likumprojekti autori.
Likumprojekts paredz atļaut zvērinātiem notāriem vienoties par pašrisku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumos. Tāpat paredzēts atteikties no Latvijas Zvērinātu notāru padomes pienākuma kontrolēt notariālo aktu un glabājumu grāmatu atbilstību. Tagad šo funkciju nodrošina aktu un apliecinājumu reģistrs. Zvērināts notārs turpmāk pats būs atbildīgs par notariālo aktu grāmatām un to noformēšanu atbilstoši lietvedības un arhīva prasībām. Vienlaikus likumprojekts paredz atteikties no obligātas attālināto notariālo darbību videokonferenču ierakstīšanas un to glabāšanas desmit gadus.
Lai stiprinātu drošu personu identifikāciju, paplašināta biometrijas izmantošana – pirkstu nospiedumu pārbaudi turpmāk varēs izmantot ne tikai nekustamo īpašumu darījumos, bet arī citos gadījumos, kad nepieciešama droša personas identifikācija pie zvērināta notāra.
Savukārt iedzīvotājiem laulības šķiršanas procesā būs jāiesniedz mazāk dokumentu. Tos prasīs tikai gadījumos, ja nepieciešamā informācija nebūs pieejama Fizisko personu reģistrā.
Bezmantinieku lietās turpmāk būs skaidri noteikts, ka notāru izdevumus sedz institūcija, kas pārņem bezmantinieka mantu.
Plānots stiprināt arī notāra palīgu tiesisko aizsardzību. Paredzēta iespēja septiņu mēnešu laikā pēc darba attiecību pārtraukšanas atjaunot notāra palīga statusu bez atkārtota eksāmena kārtošanas, kā arī skaidri definēti atstādināšanas gadījumi un to sekas.
Notariāta likums noteic priekšnosacījumus kļūšanai par zvērinātu notāru un viņu darbības vispārīgos noteikumus, definē viņu palīgu amatā iecelšanas un atbrīvošanas kārtību, kā arī citus ar zvērinātu notāru darbību saistītus jautājumus.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl divos lasījumos jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests