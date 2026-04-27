Saeima 4.maijā sanāks uz Latvijas neatkarības atjaunošanai veltīto svinīgo sēdi

Saeima pirmdien, 4.maijā, sanāks uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36.gadadienai veltīto svinīgo sēdi. Tā sāksies pulksten 12.00, un uzrunu sēdē teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Sēdē tradicionāli aicināts piedalīties Valsts prezidents, bijušie Valsts prezidenti, bijušie Saeimas priekšsēdētāji, Ministru kabineta locekļi, Augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, ārvalstu diplomātiskais korpuss un starptautisko organizāciju pārstāvniecību vadītāji Latvijā.
Ikviens interesents svinīgajai sēdei varēs sekot līdzi tiešraidē Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, parlamenta Facebook un YouTube kontos, kā arī Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio.
4.maijā Saeimas deputāti piedalīsies arī svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa. Tāpat parlamentā norisināsies svinīga pieņemšana 4.maija Deklarācijas kluba biedriem.
1990.gada 4.maijā LPSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tas bija nozīmīgs pagrieziena punkts neatkarības atgūšanas procesā. Šajā dienā deputāti daļēji atjaunoja Satversmes darbību un mūsu valsts oficiālo nosaukumu: Latvijas Republika. Sākās pārejas periods līdz pilnīgai valsts neatkarības atjaunošanai. Tas noslēdzās 1991.gada 21.augustā ar konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanu.
Pasākumu programma
10.30 Svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa
Laukumā pie Brīvības pieminekļa.
TV, foto iespēja. Mediju pārstāvju ierašanās līdz plkst.10.10.
Nepieciešama Saeimas akreditācija.
12.00 Saeimas svinīgā sēde
Saeimas Sēžu zālē, Jēkaba ielā 11.
TV, foto iespēja. Fotogrāfiem un TV operatoriem ierašanās līdz pulksten 11.40.
13.15 Kopīgā fotografēšanās
Pie Saeimas nama.
TV, foto iespēja.
14.00 Svinīgā pieņemšana 4.maija Deklarācijas kluba biedriem
Saeimas Viesu zālē, Jēkaba ielā 11.
TV, foto iespēja pasākuma sākumā. Mediju pārstāvju ierašanās līdz pulksten 13.40.
Mediju ievērībai:
Lūdzam mediju pārstāvjus ievērot apģērba etiķeti – uzvalks kungiem un lietišķs kostīms dāmām.
Mediju pārstāvji, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, aicināti līdz 30.aprīļa pulksten 12.00 pieteikties Saeimas Preses dienestā, rakstot uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests