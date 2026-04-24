Noskaidroti 13.Jauniešu Saeimas nākotnes politiķa titula ieguvēji

Parlamentā noslēdzoties 13.Jauniešu Saeimai, piektdien, 24.aprīlī, apbalvoti nākotnes politiķa titula ieguvēji: Ingrīda Ignatova, Agate Jančevska, Ernests Gustavs Mikuts un Dominika Kuzņecova. Šie jaunieši, strādājot Jauniešu Saeimas komisijās, izrādīja īpaši aktīvu līdzdalību priekšlikumu apspriedē un pilnveidē. Jauniešu Saeima pulcēja dalībniekus no visiem Latvijas reģioniem, sniedzot iespēju padziļināti izzināt lēmumu pieņemšanas procesu un parlamenta darbu.
Pasākuma noslēgumā Saeimas priekšsēdētājas biedres Zanda Kalniņa-Lukaševica un Antoņina Ņenaševa sveica 13.Jauniešu Saeimas dalībniekus un pateicās par aktīvu līdzdalību un cieņpilnu debašu kultūru. Savukārt komisiju sēžu vadītāji apbalvoja titula “Nākotnes politiķis” ieguvējus.
Z.Kalniņa-Lukaševica akcentēja, ka Jauniešu Saeima ir spilgts piemērs demokrātijai darbībā, kad ar kopīgiem balsojumiem tiek pieņemti būtiski lēmumi. Saeimas priekšsēdētājas biedre arī aicināja jauniešus neapstāties pie šīs dienas un īstenot savas idejas arī ikdienā. Demokrātija nav tikai darbs Saeimā – tā ir ikdienas līdzdalība skolās, studentu pašpārvaldēs, nevalstiskajās organizācijās un sabiedrībā kopumā, sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Savukārt A.Ņenaševa klātesošajiem sacīja, ka Latvijā aug un jau šobrīd ir gudra, drosmīga, atbildīga un darīt spējīga paaudze. “Jūs ne tikai vērojat pasauli, jūs arī to veidojat. Paldies par jūsu drosmi, cieņpilnajām debatēm un atvērtību sadarbībai – tikai kopā mēs varam veidot Latviju tādu, kādu vēlamies to redzēt,” teica A.Ņenaševa.
Šodien jaunieši kāpa Saeimas tribīnē, lai aizstāvētu savas idejas un diskutētu par sev un visai sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Diskusiju lokā bija izglītības kvalitāte, jauniešu labbūtība, drošība un noturība, digitālā vide, kritiskā domāšana, jauniešu līdzdalība vēlēšanu procesos. Debatēs uzstājās 73 jaunieši – 26 no viņiem runāja divas reizes, bet 47 – vienu reizi.
Noslēgumā tapa Jauniešu Saeimas deklarācija, kurā tostarp akcentēta valsts aizsardzības dienesta stiprināšana, emocionālā un psiholoģiskā atbalsta attīstīšana skolās, jauniešu kritiskās domāšanas prasmju veicināšana digitālās drošības jomā, kā arī vēlēšanu procesa pilnveide, iesaistot arī 18 gadus sasniegušus skolēnus vēlēšanu iecirkņu komisiju darbā.
Šogad Jauniešu Saeima pirmo reizi notiek divu dienu garumā, sniedzot dalībniekiem plašākas iespējas iepazīt parlamenta darbu. Pirms divām nedēļām jaunieši jau iejutās deputātu lomā, diskutējot par demokrātiju un strādājot komisijās.
Jauniešu Saeima ir parlamenta projekts, kas kopš 2011.gada jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām, rīko kampaņu un vāc balsis idejas atbalstam, lai kļūtu par vienu no 100 Jauniešu Saeimas deputātiem. Lai piedalītos Jauniešu Saeimā, ir jābūt 15 līdz 20 gadus vecam.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720333275291
Izmantošanas noteikumi: www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Informācija par projektu: www.jauniesusaeima.lv
Saeimas Preses dienests