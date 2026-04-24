Latgales apakškomisija izbraukuma sēdē Rēzeknē spriedīs par pierobežas iedzīvotāju labbūtību un drošību

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti pirmdien, 27.aprīlī, kopā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomi izbraukuma sēdē Rēzeknē spriedīs par pierobežas iedzīvotāju labbūtību un drošību. Deputāti tiksies arī ar Rēzeknes novada biedrībām un nodibinājumiem.
Spriedīsim par sabiedrības noturību un gatavību krīzēm, latgaliešu valodas lomu un drošību mediju politikā, augsti kvalificēta darbaspēka un inovāciju attīstību, kā arī pierobežas iedzīvotāju labbūtību un drošību, akcentē Latgales apakškomsijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks.
Deputāti arī piedalīsies Latgales kongresam veltītā piemiņas pasākumā pie pieminekļa Latgales atbrīvotājiem. 27.aprīlī Latvijā atzīmē Latgales kongresa dienu.
Latgales apakškomisijas deputātu un NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes kopsēde Rēzeknē notiks pulksten 15.00 Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknē.
