Jaunieši kāps Saeimas tribīnē – jau piektdien uz sēdi pulcēsies 13.Jauniešu Saeimas deputāti

13.Jauniešu Saeimas otrā diena norisināsies piektdien, 24.aprīlī, kad jaunieši kāps Saeimas tribīnē, lai aizstāvētu savas idejas un diskutētu par sev un visai sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Šogad Jauniešu Saeima pirmo reizi notiek divu dienu garumā, sniedzot dalībniekiem plašākas iespējas iepazīt parlamenta darbu.
Pirms divām nedēļām jaunieši jau iejutās deputātu lomā, diskutējot par demokrātiju un strādājot komisijās. Jauniešu Saeima pulcē dalībniekus no visiem Latvijas reģioniem, sniedzot iespēju padziļināti izzināt lēmumu pieņemšanas procesu un parlamenta darbu.
24.aprīlī diena sāksies ar Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi, kurā piedalīsies tajā ievēlētie pārstāvji – pa vienam no katra vēlēšanu apgabala. No Rīgas vēlēšanu apgabala Prezidijā ievēlēts Ernests Gustavs Mikuts, no Vidzemes – Līva Zommere, no Latgales – Nikola Princova, no Zemgales – Aleksandrs Fedotovs, bet no Kurzemes – Elza Adele Vašuka.
Pulksten 10.00 sāksies Jauniešu Saeimas sēde, kurā jaunieši debatēs par komisijās izstrādātajiem lēmumu projektiem un balsos par tiem, lai dienas gaitā pieņemtu 13.Jauniešu Saeimas deklarāciju. Jauniešus uzrunās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, bet sēdi vadīs viņas biedres – Zanda Kalniņa-Lukaševica un Antoņina Ņenaševa.
Dienas noslēgumā Saeimas priekšsēdētājas biedres Z.Kalniņa-Lukaševica un A.Ņenaševa sveiks 13.Jauniešu Saeimas dalībniekus, savukārt komisiju sēžu vadītāji apbalvos titula “Nākotnes politiķis” ieguvējus.
Jauniešu Saeimas sēdei piektdien varēs sekot līdzi tiešraidē www.saeima.lv un parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Jauniešu Saeimas pirmajā dienā – 13.aprīlī – jaunieši strādāja Medijpratības, Izglītības, Aizsardzības un Valsts pārvaldes komisijās. Darbs komisijās noritēja līdzīgi Saeimas komisiju darbam – jaunieši izvērtēja iesniegtās idejas, diskutēja un sagatavoja lēmuma projektus, kurus paredzēts skatīt un apstiprināt Jauniešu Saeimas sēdē šo piektdien. Diskusijās jaunieši meklēja risinājumus drošākam internetam, sprieda par modernu un iekļaujošu skolu, izvērtēja valsts drošības jautājumus un diskutēja par iespējām veicināt jauniešu līdzdalību vēlēšanu procesā.
Jauniešu Saeima ir parlamenta projekts, kas kopš 2011.gada jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām, rīko kampaņu un vāc balsis idejas atbalstam, lai kļūtu par vienu no 100 Jauniešu Saeimas deputātiem. Lai piedalītos Jauniešu Saeimā, ir jābūt 15 līdz 20 gadus vecam.
