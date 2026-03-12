Saeimas priekšsēdētāja ar Azerbaidžānas parlamenta deputātiem pārrunā sadarbības iespējas drošības jomā

“Pasaulē notiekošie satricinājumi skaidri parāda, ka neviena valsts nav pasargāta. Mums ir jāattīsta militārā industrija, un saskatām iespējas sadarboties šajā jomā,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 12.martā, tiekoties ar Azerbaidžānas Republikas parlamenta Azerbaidžānas-Latvijas parlamentārās sadraudzības grupas delegāciju.
Saeimas priekšsēdētāja un Azerbaidžānas-Latvijas parlamentārās sadraudzības grupas vadītājs Kamrans Bairamovs (Kamran Bayramov) pārrunāja Tuvajos Austrumos notiekošo, uzsverot nepieciešamību izvairīties no plašāka reģionāla konflikta un nepieļaut turpmāku eskalāciju.
Tāpat puses sprieda par atbalstu Ukrainai. Kā akcentēja D.Mieriņa, Ukrainas drošība ir visas Eiropas drošība, un Krievija skaidri demonstrē to, ka nevēlas izbeigt karu. Notikumi Tuvajos Austrumos ietekmē naftas cenas, un Krievija to var izmantot savā labā, gūstot ienākumus kara turpināšanai.
Puses pārrunāja arī Krievijas hibrīddraudu riskus. Krievija izmanto hibrīdoperācijas, dezinformāciju un viltus ziņu izplatīšanas kampaņas, lai ietekmētu arī citas valstis. Azerbaidžānas deputāti atzinīgi vērtēja mūsu pieredzi cīņā pret Krievijas hibrīddraudiem un pauda vēlmi attīstīt ar Latviju ciešāku sadarbību cīņā pret šāda veida apdraudējumiem.
D.Mieriņa un Azerbaidžānas deputāti akcentēja arī divpusējo attiecību stiprināšanas iespējas, izceļot sadarbības iespējas ekonomikā, it sevišķi tirdzniecībā un tūrismā.
Puses pārrunāja arī Azerbaidžānas un Armēnijas miera procesu, un Saeimas priekšsēdētāja atzinīgi vērtēja pozitīvo dinamiku valstu divpusējā dialogā.
Viesojoties Latvijā, Azerbaidžānas deputāti tikās arī ar citiem Saeimas pārstāvjiem, tostarp deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Azerbaidžānas parlamentu vadītāju Oļegu Burovu, kā arī deputātiem no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Ārlietu komisijas.
