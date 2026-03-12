Saeima paplašina mobilo tālruņu liegumu skolās – tos skolēni varēs izmantot tikai no 10.klases

Saeima ceturtdien, 12.martā, lēma paplašināt mobilo tālruņu lietošanas liegumu skolās, nosakot, ka turpmāk skolēni tos nedrīkstēs izmantot visā pamatskolā – no 1. līdz 9.klasei. Kā izņēmums būs gadījumi, kad skolotājs tos būs atļāvis izmantot mācību procesā.
Līdz šim aizliegums attiecās tikai uz 1.-6.klašu skolēniem, bet no nākamā mācību gada mobilos telefonus skolās drīkstēs izmantot tikai no 10.klases, paredz galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Izglītības likumā.
“Izmaiņas dod skaidru signālu izglītības iestāžu dibinātājiem ierobežot mobilo tālruņu bezmērķīgu lietošanu skolās. Pētījumi rāda, ka pat izslēgta personīgā mobilā tālruņa klātbūtne var negatīvi ietekmēt cilvēka kognitīvās spējas, kā arī palielināt digitālās emocionālās vardarbības risku. Tāpēc svarīgi, ka ierobežojums turpmāk attieksies uz visu pamatskolu, lai stundu laikā skolēni spētu labāk koncentrēties mācībām,” uzsver par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre.
Liegums izmantot mobilos tālruņus visā pamatskolā stāsies spēkā 2026.gada 1.jūnijā.
