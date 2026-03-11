Saeimas deputāti OECD parlamentārā tīkla sanāksmē Parīzē diskutē par rūpniecības politiku un ekonomikas attīstību

Parīzē no 11. līdz 13.martam notiek Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Globālā parlamentārā tīkla sanāksme, kurā Saeimas deputāti diskutē par rūpniecības politiku un ekonomikas attīstību. Tajā piedalās Saeimas kontaktpersona OECD parlamentārajā tīklā un Ārlietu komisijas sekretārs Juris Viļums, Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedre Jana Simanovska un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāte Skaidrīte Ābrama.
Sanāksmē galvenā uzmanība pievērsta rūpniecības politikas jautājumiem – kā veidot efektīvas rūpniecības stratēģijas un kā tās var veicināt labklājību, ilgtspējīgu izaugsmi un attīstību. Diskusijā deputāti uzsvēra trīs būtiskus aspektus, ņemot vērā ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Investīcijām rūpniecības attīstībā jābūt saistītām ar skaidrām ilgtspējības un vides prasībām. Svarīgi arī izmantot rādītājus, kas patiesi atspoguļo inovāciju ieguldījumu ilgtspējīgā izaugsmē. Savukārt politikas veidošanā jāuzdod būtisks jautājums – kādu ekonomiku mēs vēlamies: konkurētspējīgu, bet vienlaikus saderīgu ar planētas resursu robežām.
Sanāksmē tiek apspriesti arī jautājumi par rūpniecības subsīdiju ietekmi uz globālajiem tirgiem, valstu konkurētspējas stiprināšanu, globālās ekonomikas izaicinājumiem, investīcijām kritiski svarīgos minerālos, kā arī demogrāfisko izmaiņu ietekmi uz ekonomikas izaugsmi un pensiju sistēmām.
Diskusijā tika arī uzsvērts, ka, veidojot industriālās politikas stratēģijas, būtiska ir konkurences politikas ievērošana. Atbalsta un investīciju pasākumiem jābūt sabalansētiem, izvērtējot gan to ieguvumus, gan iespējamās blaknes ekonomikai.
Deputāti tikās ar Latvijas vēstnieku OECD Andri Pelšu un pārrunāja OECD Ekonomikas pārskatu par Latviju 2026.gadam, īpaši tajā iekļautās rekomendācijas par Latvijas tautsaimniecības attīstību, aktuālajiem izaicinājumiem un īstenojamajām reformām. Ziņojumā analizēta arī valsts pārvaldes efektivitāte, veselības aprūpes sistēma un klimata politika.
Tāpat deputāti tikās ar OECD ekspertiem, ar kuriem apsprieda Latvijas progresu un nepieciešamos uzlabojumus, īstenojot OECD Pretkukuļošanas konvenciju, kā arī iepazinās ar OECD darbu Ukrainas atbalstam.
OECD ir organizācija un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalībvalstīm dod iespēju efektīvi risināt tām aktuālus jautājumus dažādās nozarēs. Organizācijas misija ir veidot un popularizēt reformas, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni un sociālekonomiskos apstākļus, kā arī ekonomikas konkurētspēju. OECD izstrādā starptautiskas vadlīnijas un standartus, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, iekļaujošu izaugsmi un sociālu taisnīgumu OECD dalībvalstīs.
Saeimas Preses dienests