Paātrinās infrastruktūras izveidi Sēlijas poligonā

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti otrdien, 10.martā, konceptuāli atbalstīja izmaiņas militārā poligona “Sēlija” izveides likumā, lai paātrinātu militārā poligona infrastruktūras attīstību un stiprinātu Latvijas aizsardzības spējas.
Likuma grozījumi paredz īpašu tiesisko regulējumu militārās bāzes, ceļu infrastruktūras un militārā nodrošinājuma noliktavu kompleksa Nīkrācē izbūvei. Plānots, ka noliktavu komplekss būs pieejams 2029.gadā, bet militārā bāze un poligona ceļi – 2030.gadā. Šie objekti ir stratēģiski svarīgi gan Nacionālo bruņoto spēku attīstībai, gan NATO sabiedroto spēku uzņemšanai un apmācību nodrošināšanai Latvijā.
Likumprojekts paredz vairākus risinājumus, kas ļaus būtiski saīsināt infrastruktūras izbūves laiku. Piemēram, militārās bāzes, poligona ceļu un noliktavu kompleksa būvniecība notiks paziņošanas kārtībā, kas ļaus uzsākt darbus bez būvatļaujas izsniegšanas procedūras. Tāpat valsts un pašvaldību institūcijām ar projektu saistītie lēmumi būs jāpieņem prioritārā kārtībā, bet infrastruktūru būs iespējams projektēt un būvēt uz vairākiem zemesgabaliem, tos apvienojot līdz nodošanai ekspluatācijā.
Likumprojekts arī paredz izņēmumu no publisko iepirkumu regulējuma, lai būtiski saīsinātu procedūras. Aprēķini liecina, ka, izmantojot parastās iepirkumu procedūras, projekta īstenošana kavētos vismaz par 11 mēnešiem, kas varētu palielināt izmaksas par 10 miljoniem eiro, šodien deputātiem uzsvēra Aizsardzības ministrijas pārstāvji.
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu nepieciešamajos termiņos, paredzēts izmantot publiskās un privātās partnerības modeli. To organizēs VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, kas uzraudzīs projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas procesu Aizsardzības ministrijas interesēs.
Komisijas deputāti norādīja, ka izmaiņas likumā nepieciešamas, ņemot vērā drošības situāciju mūsu reģionā. Krievijas agresija Ukrainā un pieaugošā militārā spriedze Eiropā prasa Latvijai pēc iespējas ātrāk stiprināt aizsardzības infrastruktūru un spēju uzņemt sabiedroto spēkus.
Sēlijas militārā poligona attīstība ir viens no būtiskākajiem Latvijas aizsardzības infrastruktūras projektiem. Tas ļaus nodrošināt plašākas apmācību iespējas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, uzņemt brigādes līmeņa NATO sabiedroto vienības, kā arī stiprināt Latvijas un NATO atturēšanas un aizsardzības spējas.
Saeimas Preses dienests