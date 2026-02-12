Saeima pieņem jaunu Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likumu

Ceturtdien, 12.februārī, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likumu, padarot speciālo pensiju sistēmu ilgtspējīgāku un sabalansētāku. Likums no nākamā gada paaugstina nepieciešamo stāžu speciālās pensijas saņemšanai, precizē tās aprēķināšanas kārtību un ievieš vienotus principus attiecībā uz pensijas apmēru un pārskatīšanu.
Jaunais regulējums paredz paaugstināt minimālo stāžu speciālās pensijas piešķiršanai no 20 uz 25 gadiem, vienlaikus nosakot, ka pēdējie 10 gadi jānostrādā tiesneša vai prokurora amatā. Prokuroriem un tiesnešiem pensionēšanās vecums turpmāk tiks piesaistīts vispārējā valsts vecuma pensijas vecumam, tādējādi mazinot atšķirības starp speciālo un vispārējo pensiju sistēmu. Vienlaikus likums tiesnešiem un prokuroriem saglabā īpašu vietu Latvijas pensijas sistēmā.
Likums precizē arī pensijas aprēķināšanas kārtību. Speciālo pensiju aprēķinās no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem desmit gadiem pirms amata atstāšanas, neņemot vērā pēdējos divus mēnešus. Tiesnešiem speciālās pensijas apmērs noteikts 60 procentu, bet prokuroriem – 50 procentu apmērā no vidējās darba samaksas. Par katru stāža gadu virs noteiktā minimuma pensiju varēs palielināt par diviem procentiem, nepārsniedzot 75 procentus no vidējās darba samaksas.
Vienlaikus likumā nostiprināti skaidri nosacījumi gadījumiem, kad tiesības uz speciālo pensiju nepienākas, piemēram, ja amatpersona atcelta vai atlaista no amata vai atzīta par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā amata pienākumu pildīšanas laikā. Tiek noteikta arī vienota kārtība pensijas pieprasīšanai, pārskatīšanai un izmaksas pārtraukšanai.
Līdz šim tiesnešu un prokuroru izdienas pensijas regulēja divi atsevišķi likumi, un nebija vienotas pieejas abu tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu pensiju regulējumā. Šis likums ir daļa no deviņdesmitajos gados radītās izdienas pensiju sistēmas reformas, un to izstrādāja Valsts kanceleja.
Ar jauno likumu ieviests vienots un pārskatāms regulējums, novēršot līdzšinējās atšķirības starp tiesnešiem un prokuroriem un stiprinot sistēmas skaidrību. Vienlaikus tiek nodrošināta sabalansēta pieeja sociālajām garantijām, ievērojot tiesu varas neatkarības principu.
Likums stāsies spēkā 2027.gada 1.janvārī. Reforma paredz pakāpenisku pārejas periodu, saglabājot jau iegūtās tiesības un nodrošinot tiesisko paļāvību. Jaunais regulējums pilnā apmērā attieksies uz amatpersonām, kuras amatā tiks ieceltas pēc 2027. gada 1. janvāra.
