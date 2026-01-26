Parlamentārās izmeklēšanas komisijā vērtēs neatkarīgo siltumražotāju lomu Rīgas siltumapgādē un ietekmi uz tarifiem

Šodien, 26.janvārī, parlamentārās izmeklēšanas komisijas par centralizētās siltumapgādes sadārdzinājumu Rīgā sēdē deputāti uzklausīs neatkarīgos siltumenerģijas ražotājus no Rīgas Ilgtspējīgas Siltumapgādes Asociācijas. Tiks vērtēta to loma Rīgas siltumapgādē un ietekme uz siltuma tarifiem, tostarp šo uzņēmumu peļņas samērīgums un pamatotība.
Komisijas vadītājs Andris Kulbergs akcentē: “Mēs redzam, ka uz nesakārtotās Rīgas siltuma sistēmas ir izveidojies uzslāņojums ar uzņēmējiem, kuri pret sabiedriski regulētu pakalpojumu attiecas kā pret viņiem apsolītu ekskluzīvu nesamērīgas peļņas avotu. Tikai diskusija par situācijas normalizēšanu rada pretestību, tiek iedarbināti pirkti lobiji un mulsināti politiķi. Apetīte, ar kādu darbojas šie “investori”, jebkurā sakārtotā Eiropas valstī nebūtu iedomājama sabiedriski regulēto pakalpojumu sektorā.”
“Lai arī viens arguments šiem investoriem ir patiess – situācija ar Latvenergo nav sakārtota, taču tas nevar būt par universālu attaisnojumu padarīt Rīgu un rīdziniekus par ķīlniekiem,” uzsver A.Kulbergs, piebilstot, ka “visi uzņēmēji ir laipni gaidīti, lai pelnītu mērenu un ilglaicīgu kapitāla atdevi, nevis piekoptu mežonīgu deviņdesmito gadu stila biznesu, balstītu ierēdniecības un politiķu nespējā.”
Tāpat komisijā tiks prezentēta Rīgas Tehniskās Universitātes eksperta Ilmāra Stukļa analīze par koģenerācijas sistēmu darbību.
Parlamentārās izmeklēšanas komisija notiks šodien, 26.janvārī, pulksten 15.30. Komisijas sēdei var sekot līdzi tiešraidē Saeimas mājaslapā, kā arī Facebook un YouTube kontos.
Saeimas Preses dienests