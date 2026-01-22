Saeima pagarina Latvijas karavīru dalību starptautiskajā operācijā “Inherent Resolve”

Saeima ceturtdien, 22.janvārī, lēma pagarināt Latvijas karavīru dalību pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve līdz šī gada 31.decembrim.
Latvija pievienojusies starptautiskajai koalīcijai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh 2014.gadā. Tādējādi Latvija praktiski apliecina spēcīgu apņemšanos piedalīties starptautiskās koalīcijas cīņā pret terorismu, kā arī stiprināt kolektīvo drošību kopā ar sabiedrotajiem.
Pašreizējā mandāta ietvaros Latvijas ieguldījums paredz viena Nacionālo bruņoto spēku štāba virsnieka dalību operācijas militārajā štābā Erbilā, Irākā, pildot apmācības, padomdošanas, atbalsta un izlūkinformācijas apmaiņas uzdevumus.
ISIL/Da’esh šobrīd ir spējīga īstenot maza mēroga uzbrukumus, taču vērojami centieni aktīvi nostiprināt fiziskās pozīcijas lauku reģionos, it sevišķi Sīrijā. Irāka kalpo kā platforma, lai šī organizācija spētu darboties Sīrijā, kurā pašlaik atrodas lielākais tās grupējums un kurā tas veic vidēji no 10 līdz 15 uzbrukumiem katru nedēļu. Tāpat šī grupējuma teritorijas Irākā un Sīrijā kalpo kā platformas jaunu kaujinieku rekrutēšanai un uzbrukumu plānošanai Āfrikas reģionos, kuros aizvien aktīvāk darbojas ISIL/Da’esh saistītas teroristiskās grupas, liecina Aizsardzības ministrijas informācija.
