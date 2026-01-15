Saeima apstiprina deputāta mandātu Lienei Gāterei

Saeima ceturtdien, 15.janvārī, apstiprināja 14.Saeimas deputātes pilnvaras Lienei Gāterei.
Izmaiņas Saeimas sastāvā nepieciešamas, jo mūžībā devies deputāts Edgars Zelderis.
14.Saeimā L.Gātere ievēlēta no partijas “Progresīvie” saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabalā. L.Gātere kopš 2025.gada marta ir Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre, iepriekš pildījusi aizsardzības ministra biroja vadītājas pienākumus. Vairāk nekā desmit gadus L.Gātere ir darbojusies nevalstiskajā sektorā, bijusi biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes vadītāja, kā arī konsultante starptautiskās organizācijās.
Saeimas Preses dienests