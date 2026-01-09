Saeima aicina piedalīties janvāra barikāžu 35.gadadienai veltītos pasākumos

Šogad aprit 35 gadi kopš 1991.gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji nevardarbīgā ceļā militāru draudu apstākļos aizstāvēja atjaunoto valsti.
Godinot šos Latvijas vēsturē nozīmīgos notikumus, nākamo piektdien, 16.janvārī, Saeimā norisināsies barikāžu 35.gadadienai veltīta konference “1991.gada janvāra barikādes kā tautas pretestības totalitārajam režīmam izpausme un mācības mūsdienām”. Tajā vēsturnieki, tiesību un drošības eksperti akcentēs barikāžu pieredzi kā unikālu nevardarbīgas tautas pretestības piemēru un pamatu mūsdienu Latvijas valstiskuma un aizsardzības spēju stiprināšanai.
Konference 16.janvārī sāksies pulksten 10.00 Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā. Ikviens interesents aicināts tai sekot līdzi tiešsaistē tīmekļa vietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kanālos.
Savukārt nākamo sestdien, 17.janvārī, notiks atvērto durvju diena 1991.gada barikāžu norises objektos, tostarp parlamentā. No pulksten 11.00 līdz 18.00 ikviens aicināts iepazīt ekspozīciju “Barikādēm – 35” Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11, Rīgā. Ekspozīcijā būs skatāmas gan barikāžu laikā tapušās fotogrāfijas, gan Saeimas rīkotā jauniešu fotokonkursa “Misija: fotogrāfs” laureātu darbi. Par tā laika norisēm vēstīs arī videostāsts, bet pie Saeimas nama būs aplūkojami vēsturiskie transportlīdzekļi.
Pasākumā varēs sastapt arī barikāžu laikabiedrus, kuri dalīsies personīgajos stāstos par notikumiem Augstākajā padomē un pie parlamenta: pulksten 11.00 ikviens interesents aicināts uz sarunu ar Augstākās padomes Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētāju Tālavu Jundzi, pulksten 12.00 – ar Augstākās padomes Preses centra darbinieci Kaiju Gertneri-Ozolu, pulksten 13.00 – ar rakstnieku, publicistu un žurnālistu Ēriku Hānbergu un Augstākās padomes Preses centra vadītāju Aleksandru Mirlinu, savukārt pulksten 15.00 – Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju barikāžu laikā Romualdu Ražuku.
Savukārt otrdien, 20.janvārī – 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienā, pie Saeimas nama pulksten 16.00 svinīgā pasākumā tiks iedegts atmiņu ugunskurs un norisināsies svecīšu nolikšana pie barikāžu pieminekļa. Pie atmiņu ugunskura tradicionāli pulcēsies žurnālisti, kuri barikāžu laikā atspoguļoja tautas nevardarbīgo pretošanos, informējot par vēsturiskajiem janvāra notikumiem cilvēkus visā pasaulē. Pēc tam Saeimas namā paredzēts grāmatas “Posteņos. Barikādes atceras žurnālisti” atklāšanas pasākums.
Plašāka informācija par barikāžu 35.gadadienai veltītām norisēm pieejama 1991.gada barikāžu muzeja tīmekļvietnē www.barikades.lv un muzeja sociālo tīklu kontos.
