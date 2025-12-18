Jānis Grasbergs Luksemburgas vēstniecei: Latvija ir pievilcīga vieta investīcijām

“Mēs augstu vērtējam Latvijas un Luksemburgas ciešās ekonomiskās saites un investoru aktivitāti,” uzsvēra Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs, ceturtdien, 18.decembrī, parlamentā uzņemot Luksemburgas Lielhercogistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijā Pegiju Francenu (Peggy Frantzen), kura bija ieradusies iepazīšanās vizītē.
Spriežot par abu valstu ekonomisko sadarbību, J.Grasbergs norādīja, ka Latvija ir pievilcīga vieta investīcijām, kur pieejams kvalificēts darbaspēks. Saeimas sekretāra biedrs aicināja veidot jaunas sadarbības iespējas uzņēmumiem un piesaistīt jaunus aktīvus, tādējādi radot arī labi apmaksātas darba vietas. J.Grasbergs atzīmēja, ka Luksemburgā dzīvo vairāk nekā 1000 Latvijas pilsoņu, un diaspora ir nozīmīgs faktors ekonomisko saišu stiprināšanā un sadarbības veicināšanā starp abām valstīm.
J.Grasbergs izcēla lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kā sektorus ar augstu investīciju potenciālu, kā arī Latvijas lomu pārtikas preču eksporta tirgū. Tāpat viņš uzsvēra iespējas Latvijā attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu un akcentēja enerģētikas sektora konkurētspēju un attīstības potenciālu. Sarunā puses bija vienisprātis arī par nepieciešamību paplašināt sadarbību izglītības un zinātnes jomā, tostarp kosmosa izpētē.
Tiekoties ar vēstnieci, J.Grasbergs pateicās Luksemburgai par ieguldījumu militārās infrastruktūras projektos Latvijā, kā arī par dalību dronu koalīcijā. “Mēs esam Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža, un drošība ir mūsu galvenā prioritāte,” spriežot par aktuālajiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, sacīja J.Grasbergs.
Luksemburgas vēstniece rezidē Varšavā, Polijā.
Saeimas Preses dienests