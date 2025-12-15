Saeimas priekšsēdētāja Lietuvas vēstniecei: esam tuvi draugi un mūsu sadarbības potenciāls ne tuvu nav izsmelts

Latvija un Lietuva ir tuvi draugi un mūsu sadarbības potenciāls ne tuvu nav izsmelts, pauda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa pirmdien, 15.decembrī, parlamentā uzņemot Lietuvas vēstnieci Latvijā Audroni Markevičieni (Audronė Markevičienė). Vēstniece bija ieradusies iepazīšanās vizītē.
Puses sarunā īpaši uzsvēra gan Latvijas un Lietuvas veiksmīgo divpusējo sadarbību, gan sadarbību Baltijas Asamblejas un NB8 formātā reģiona drošības un aizsardzības stiprināšanā. D.Mieriņa izcēla arī ciešo parlamentāro dialogu.
Saeimas priekšsēdētāja akcentēja Latvijas un Lietuvas ieguldījumu pašu aizsardzības spēju stiprināšanai, tostarp atvēlot nākamā gada budžetā šim mērķim gandrīz piecus procentus no iekšzemes kopprodukta. “Ģeopolitiskajā situācijā mūsu reģiona drošībai ir pievērsta liela vērība,” vēstniecei pauda D.Mieriņa, aicinot izmantot iespējas, lai attīstītu kopīgus Latvijas un Lietuvas militārās industrijas projektus.
Runājot par ekonomisko sadarbību, D.Mieriņa atzīmēja kopīgos panākumus Baltijas paviljona izstādē Expo 2025 Osakā, Japānā. Saeimas priekšsēdētāja un vēstniece bija vienisprātis par iespējām attīstīt Baltijas valstu partnerību un spēku konsolidāciju mūsu reģiona globālās atpazīstamības un ekonomiskās konkurētspējas stiprināšanai. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra arī sadarbības potenciālu augstajās tehnoloģijās, tostarp, lai piesaistītu būtisku finansējumu kosmosa nozares attīstībai Baltijā.
D.Mieriņa un Lietuvas vēstniece apsprieda arī aktuālos ģeopolitiskos jautājumus, tostarp saistībā ar Baltkrievijas režīma radītajiem izaicinājumiem un hibrīddraudiem. Vēstniece pateicās Latvijai par solidaritāti ar reģiona drošību saistītos jautājumos.
Saeimas priekšsēdētāja vēstniecei pauda, ka arvien būtisks ir visa veida atbalsts Ukrainai, tostarp miera sarunu gaitā.
