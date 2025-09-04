I.Mūrniece Kijivā Ukrainas augstākajām amatpersonām apliecina Latvijas atbalstu Ukrainas dalībai ES un NATO

Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, darba vizīte apmeklējot Kijivu, tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski (Volodymyr Zelenskyy), Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku (Ruslan Stefanchuk), Ukrainas ārlietu ministru Andriju Sibihu (Andrii Sybiha), kā arī citām augsta līmeņa Ukrainas parlamenta un valdības amatpersonām un apliecināja Latvijas nelokāmo atbalstu Ukrainai cīņā ar agresoru, kā arī uzsvēra Latvijas atbalstu Ukrainas dalībai Eiropas Savienībā (ES) un NATO.
I.Mūrniece uzsver: “Ukrainas un transatlantiskās kopienas drošība ir nedalāmas. Ir jāsper reāli soļi, lai veicinātu raitu Ukrainas iestāšanos ES. Ukrainas dalība ES nav labdarība, tā ir Eiropa interesēs, tāpēc mēs nedrīkstam kavēties un jau drīzumā ir būtiski atvērt pirmo sarunu klasteri iestāšanās sarunās ES”.
I.Mūrniece apmeklēja Kijivu kopā ar vairāk nekā 30 kolēģiem no ES un NATO dalībvalstu parlamentiem, kā arī Eiropas parlamenta deputātiem parlamentārā tīkla “Vienoti Ukrainai”(“United for Ukraine (U4U)” Parliamentary Network) delegācijās sastāvā.
Kopā ar Eiropas kolēģiem I.Mūrniece pauda, ka ir jāizmanto visi instrumenti, lai izbeigtu Krievijas karu pret Ukrainu, kura mērķis ir iznīcināt Ukrainas valstiskumu un tautu, un atjaunot Krievijas impēriju jaunā formā.
“Ir tikai viens šī kara cēlonis un viens šķērslis mieram Ukrainai – Vladimirs Putins un viņa imperiālistiskās ambīcijas. Visiem starptautiskajiem centieniem jābūt vērstiem, lai apturētu Krievijas agresiju, nevis ierobežotu Ukrainas aizsardzību,” uzsver I.Mūrniece.
Tikšanos laikā Ukrainas un Eiropas amatpersonas pārrunāja Ukrainas drošības garantijas, iespējas izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai stiprinātu Ukrainas aizsardzības spējas, kā arī nepieciešamību noteikt jaunas sankcijas Krievijai un uzlabot jau noteikto sankciju ievērošanas kontroli.
Runājot par miera centieniem un sarunu procesu, puses bija vienisprātis, ka jebkurš pamiera vai miera līgums, kas panākts bez Ukrainas un Eiropas sabiedroto līdzdalības un kas negarantē Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, ir pretrunā ar starptautisko tiesību principiem. “Šāda vienošanās, kas nesniegs uzticamas un efektīvas drošības garantijas Ukrainai un ierobežos tās centienus kļūt par transatlantiskās ģimenes locekli, neradīs mieru, bet gan iedrošinās Krieviju,” pauž I.Mūrniece.
Tikšanos laikā Ukrainas augstākās amatpersonas pateicās delegācijas dalībniekiem par konsekvento politisko atbalstu Ukrainai, uzsverot, ka tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kara laikā, bet tas nebūs mazāk svarīgi arī pēc kara.
Vizītes laikā delegācijas dalībnieki tikās arī ar Ukrainas nevalstisko organizāciju un militārās industrijas pārstāvjiem, kā arī piedalījās ASV vēstniecības Ukrainā organizētā svinīgajā pieņemšanā par godu Ukrainas Neatkarības dienai, kurā dalībniekus uzrunāja arī ASV ģenerālis, ASV īpašais pārstāvis Ukrainas un Krievijas jautājumos Kīts Kellogs (Joseph Keith Kellogg Jr). Lai godinātu Krievijas brutālā kara upurus, I.Mūrniece piedalījās Nacionālajās lūgšanas brokastīs (National Prayer Breakfast). Pasākums pulcēja politiskos, reliģiskos, pilsoniskos un starptautiskos līderus, lai kopīgi lūgtos par Ukrainu — par mieru, vienotību, uzvaru, taisnīgumu un garīgu atjaunotni.