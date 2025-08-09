Edvards Smiltēns politiski represētajiem: jūsu balsij joprojām ir nozīmīgs spēks

“Jums piemīt tā lielā morālā autoritāte, kas augusi nevis no amatiem vai politiskas varas, bet no pašu pārdzīvotā, pieredzētā un izcietušā,” to pauda Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns sestdien, 9.augustā, Ikšķilē uzrunājot Latvijas politiski represēto personu 26.salidojuma dalībniekus.
“Jūs esat tie, kuri zina, cik trausla var būt brīvība un cik svarīgi to sargāt ik dienu. Tāpēc arī šodien jūsu balsij ir spēks – jūs klausās un jūs varat ietekmēt, kāda būs mūsu valsts rītdiena,” uzsvēra E.Smiltēns.
Salidojumā Ikšķilē tradicionāli pulcējās represētie no visas Latvijas, lai tiktos ar saviem likteņbiedriem, pārrunātu aktuālās tēmas un kopā atpūstos.
