Smiltēns Izraēlas vēstniecei: robežapsardzība un valsts drošība ir mūsu stratēģiskā prioritāte

Robežapsardzība un valsts drošība ir Latvijas stratēģiskā prioritāte, kuras stiprināšanā būtiska nozīme ir ciešai sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem, sacīja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns ceturtdien, 12. novembrī, parlamentā uzņemot Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Sandru Simoviču (Sandra Simovich).
Vēstniece uzsvēra Izraēlas uzkrāto pieredzi robežapsardzības jomā, kā arī abu valstu sadarbības potenciālu, apmainoties ar zināšanām, praktisko pieredzi un attīstot tehnoloģiskās inovācijas aizsardzības spēju stiprināšanai. E. Smiltēns un vēstniece bija vienisprātis, ka nozīmīga būtu Latvijas un Izraēlas robežsargu tieša pieredzes apmaiņa, kas ļautu iepazīt Izraēlas praktiskos risinājumus un stiprināt Latvijas robežapsardzības kapacitāti. Dzīvojot līdzās neprognozējamiem kaimiņiem, mums ir jābūt gataviem aizsargāt savu valsti un iedzīvotājus, akcentēja vēstniece.
Puses pārrunāja arī tehnoloģiju sniegtās iespējas, vienlaikus uzsverot nepieciešamību tās kritiski izvērtēt. Modernas novērošanas sistēmas, mākslīgais intelekts un citi tehnoloģiskie risinājumi var būt nozīmīgs atbalsts robežapsardzībai, taču tie nevar aizstāt cilvēka profesionālo pieredzi un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus.
E. Smiltēns un vēstniece pārrunāja arī ekonomisko sadarbību, kā arī regulāras sadarbības iespējas parlamentārā līmenī.
Latvijas solidaritāte ar Izraēlu ir apliecināta arī simboliskā veidā. Pēc 2023. gada 7. oktobra Hamās teroristu uzbrukumiem Izraēlai pie Saeimas nama tika pacelts Izraēlas karogs, tādējādi paužot atbalstu tās tautai, pauda E. Smiltēns.
Saeimas Preses dienests