Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas amatā ievēlēta Agnese Kupača, piektdien, 20. novembrī, komisijas pirmajā sēdē nolēma tās locekļi.
“Galvenais Eiropas lietu komisijas uzdevums un atbildība būs maksimāls atbalsts un iesaiste tuvojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2028. gadā,” komisijas darba prioritātes uzsver A. Kupača.
Par komisijas priekšsēdētājas biedru ievēlēts Andris Sprūds, bet par komisijas sekretāru – Jānis Džeriņš.
Eiropas lietu komisijā strādās arī Liene Apine, Anete Biķe, Baiba Braže, Jānis Grasbergs, Raivis Kalējs, Juris Lazdiņš, Jānis Liepiņš, Karīna Miķelsone, Leontijs Morozs, Ramona Petreviča, Vjačeslavs Stepaņenko, Eduards Zivtiņš un Roberts Žemaitis. Komisiju sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Eiropas lietu komisija apstiprina Latvijas nostājas jeb nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības (ES) ministru padomēs izskatāmajiem jautājumiem.
Ministram, kurš pārstāv Latviju attiecīgās nozares ES ministru padomē, ir pienākums iepazīstināt komisiju ar Latvijas valdības nostāju visos nozīmīgajos lēmumos attiecībā uz ES politikas plānošanas, likumdošanas un stratēģiskajiem jautājumiem. Valdības pārstāvis saņem parlamenta mandātu paust Latvijas viedokli ES ministru padomes sanāksmē pēc tam, kad pozīcija ir apstiprināta Saeimas Eiropas lietu komisijā.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimā darbojas 16 komisijas.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests