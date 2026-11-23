Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti trešdien, 23. novembrī, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Lindu Matisoni.
“Publisko izdevumu un revīzijas komisijas prioritāte būs cieša sadarbība ar Valsts kontroli, sekojot līdzi tam, lai revīzijās sniegtie ieteikumi tiktu ieviesti savlaicīgi un pēc būtības. Vienlaikus rūpīgi uzraudzīsim, cik efektīvi, lietderīgi un pamatoti tiek izlietota nodokļu maksātāju nauda. Ja būs pamats aizdomām par nelietderīgiem vai izšķērdīgiem tēriņiem, komisija šos jautājumus izgaismos un aicinās atbildīgās amatpersonas sniegt skaidrojumus,” uzsvēra L. Matisone.
Par komisijas priekšsēdētājas biedru deputāti šodien ievēlēja Rolandu Keišu, bet par sekretāri – Viktoriju Pleškāni.
Komisijā strādās arī deputāti Mārtiņš Brencis, Lauris Gruntmanis, Jānis Jenzis, Andrejs Judins, Andrejs Klementjevs, Aleksejs Mackevičs, Linda Matisone, Līga Meņģelsone, Antoņina Ņenaševa, Gita Plaude, Karina Sprūde, Dagnis Straubergs, Ļubova Švecova, Jānis Vitenbergs, Aiva Vīksna un Guntars Vītols. Komisiju sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas pamatdarbs ir Valsts kontroles ziņojumu izskatīšana un konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzība. Valsts kontroles auditētajām ministrijām un iestādēm ir pienākums komisijai sniegt informāciju par konstatēto trūkumu novēršanas gaitu. Ja institūcijas nav pilnībā novērsušas pārkāpumus, komisija noskaidro iemeslus, uzklausa argumentus un, izvērtējot situāciju, nosaka papildu termiņus trūkumu novēršanai. Komisija pārbauda Saeimas grāmatvedību, izdevumu lietderību un likumību, kā arī parlamenta gada pārskatus.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisiju darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests