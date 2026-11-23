Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti pirmdien, 23. novembrī, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Andri Skridi.
“Veselības aprūpē mana prioritāte ir panākt, lai katrs nozarē ieguldītais eiro dod reālu rezultātu: taisnīgs mediķu atalgojums, kas notur speciālistus Latvijā un palīdz saīsināt rindas, efektīvs slimnīcu tīkls un finansējums, kas sniedz labumu pacientiem, nevis administrācijai. Sociālajā jomā strādāšu, lai atbalsts sasniegtu tos, kam tas visvairāk vajadzīgs, nodrošinot mērķētus pabalstus ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,” stājoties komisijas priekšsēdētāja amatā, uzsver A. Skride.
A. Skride Sociālo un darba lietu priekšsēdētāja amata pienākumus pildīja arī 13. Saeimas sasaukumā.
Par komisijas priekšsēdētājas biedru deputāti ievēlēja Andreju Klementjevu, savukārt par sekretāru – Renāru Putniņu.
Komisijā strādās arī deputāti Andrejs Jakovļevs, Edmunds Jurēvics, Selma Teodora Levrence, Līga Meņģelsone, Ināra Mūrniece, Olga Petkeviča, Māris Trušelis. Komisiju sastāvs noteikts ar Saeimas 20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu.
Sociālo un darba lietu komisijas dienas kārtībā ir tādi jautājumi kā darba tiesības, nodarbinātības situācija un bezdarbs, pensijas un pabalsti, ģimenes ārsti un slimnīcas, farmācija un sabiedrības veselība, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, situācija pansionātos un aprūpes centros, sociālā budžeta izlietojums. Tās pārziņā ir gan sociālās un veselības jomas likumprojekti, gan nozares ministriju un iestāžu darba pārraudzība.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli komisijas pirmo sēdi sasauc un līdz komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai vada Saeimas sekretārs. Turpmākās sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs.
Saeimas Preses dienests