Tautsaimniecības komisija rosina ieviest nacionālo viesabonēšanu krīzes situācijās

(14.10.2026.)

Lai krīzes situācijās iedzīvotājiem nodrošinātu sakaru iespējas, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 14.oktobrī, konceptuāli atbalstīja un lēma virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē grozījumus Elektronisko sakaru likumā. Tie paredz ieviest nacionālo viesabonēšanu.

Grozījumu mērķis ir nodrošināt sakaru pakalpojumu nepārtrauktību ārkārtas un krīzes situācijās. Ja kāda mobilo sakaru operatora tīkls ilgstoši nebūs pieejams, sakarus nodrošinās cits operators.

“Krīzes brīdī cilvēkiem jābūt iespējai sazināties ar tuviniekiem, izsaukt palīdzību un saņemt svarīgu informāciju. Tāpēc ir būtiski nodrošināt, lai sakari būtu pieejami arī tad, ja kāda operatora tīkls nedarbojas,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.

Satiksmes ministrijas pārstāvji komisijas sēdē skaidroja, ka viesabonēšanu aktivizēs pēc krīzes vadības institūcijas lēmuma. Mobilā iekārta automātiski pieslēgsies tīklam, kuram konkrētajā vietā būs pieejams pārklājums. Tas ļaus iedzīvotājiem turpināt izmantot balss sakaru un īsziņu pakalpojumus.

Likumprojekts paredz, ka mobilo sakaru operatoriem nacionālās viesabonēšanas iespējas būs jāievieš līdz nākamā gada 1.jūlijam.

Komisija lūgs likumprojektu iekļaut ceturtdienas, 15.oktobra, Saeimas sēdes darba kārtībā un noteikt tam steidzamību, informēja A.Ašeradens.

 

Saeimas Preses dienests

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