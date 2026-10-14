Izņēmuma gadījumos slimnīcām un aptiekām ļaus pašām iegādāties zāles no ārvalstu ražotājiem

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija trešdien, 14.oktobrī, trešajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Farmācijas likumā, kas izņēmuma gadījumos ļaus slimnīcām un aptiekām iegādāties zāles no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs. To varēs darīt, ja attiecīgās zāles Latvijā nebūs pieejamas nepieciešamajā apjomā vai termiņā.
Šobrīd likums neparedz vispārēja tipa aptiekām un stacionāro ārstniecības iestāžu slēgta tipa aptiekām tiesības pašām iegādāties zāles citās ES vai EEZ valstīs. Slimnīcām zāles patlaban jāiegādājas no Latvijas zāļu lieltirgotavām.
Likumprojekts paredz arī iespēju nepieciešamības gadījumā ievest nereģistrētas zāles, saņemot attiecīgu atļauju, kā arī precizēt tiešo zāļu piegāžu regulējumu no citām ES valstīm.
Tāpat plānots stiprināt sadarbību starp ārstniecības iestādēm un aptiekām situācijās, kad zāles nav pieejamas, un mazināt administratīvos šķēršļus to piegādēm no citām ES valstīm.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt pacientiem savlaicīgu piekļuvi nepieciešamajām zālēm, īpaši situācijās, kad Latvijā rodas piegādes traucējumi vai zāļu deficīts. Tas stiprinās veselības aprūpes sistēmas noturību un palīdzēs nodrošināt ārstēšanas nepārtrauktību, norādījuši likumprojekta autori Veselības ministrijā.
Kārtību un nosacījumus zāļu iegādei no citām ES un EEZ valstīm līdz 2027.gada 30.jūnijam noteiks Ministru kabinets.
Grozījumi paredz arī iespēju farmaceitam noteiktos gadījumos izsniegt pacientam recepšu zāles bez receptes, lai novērstu veselības apdraudējumu un nodrošinātu ārstēšanas nepārtrauktību. Šādu iespēju varēs izmantot, ja pacientam neatliekami nebūs pieejama ārstniecības persona un nebūs iespējams saņemt recepti, tostarp veselības aprūpes informācijas sistēmas darbības traucējumu dēļ. Farmaceits varēs izsniegt tikai normatīvajos aktos atļauto minimālo zāļu daudzumu. Kārtību un kritērijus, kā to varēs darīt, līdz 2027.gada 30.jūnijam izstrādās Ministru kabinets.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā – lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests