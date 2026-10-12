Saeimā diskutēs par poļu izglītības attīstību un nākotni Latvijā

Lai pievērstu uzmanību poļu izglītības nozīmei un attīstībai Latvijā, kā arī uzsvērtu izglītības lomu nacionālās identitātes, kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga veicināšanā, Saeimā otrdien, 13.oktobrī, norisināsies konference “35 gadi kopš poļu izglītības atdzimšanas Latvijā. Itas Kozakevičas mantojums un poļu skolu nākotne”.
Pasākums veltīts poļu izglītības atjaunošanas iedvesmotājas, Latvijas Tautas frontes aktīvistes, sabiedriskās darbinieces un Augstākās padomes deputātes Itas Kozakevičas ieguldījumam, kā arī viņas vārdā nosauktās Rīgas Poļu vidusskolas 35 gadu jubilejai.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Polijas Republikas vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis Tomašs Šeratičs (Tomasz Szeratics). Tāpat klātesošos uzrunās arī Itas Kozakevičas Rīgas Poļu vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Kristīne Barkovska.
Konferences dalībnieki atskatīsies uz vairāk nekā gadsimtu ilgo poļu izglītības attīstību Latvijā un aktualizēs Itas Kozakevičas devumu poļu kopienas un izglītības stiprināšanā Atmodas laikā. Paneļdiskusijā deputāti, izglītības jomas darbinieki un diplomāti spriedīs par poļu izglītības pašreizējo situāciju, sasniegumiem un nākotnes izaicinājumiem. Savukārt poļu skolu audzēkņi un absolventi dalīsies savos pieredzes stāstos par izglītības sniegtajām iespējām.
Konference otrdien, 13.oktobrī, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 13.00. Ikviens interesents varēs sekot līdzi tās norisei arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests