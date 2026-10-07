Budžeta komisija: sociālās palīdzības saņemšanai iedzīvotājiem vairs nebūs pašiem jāiesniedz kontu izraksti

(07.10.2026.)

Lai atvieglotu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesu, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 7.oktobrī, galīgajam lasījumam atbalstīja grozījumus Kredītiestāžu likumā. Izmaiņas paredz paplašināt sociālo dienestu tiesības saņemt datus par fizisko personu kontu izrakstiem no kredītiestādēm un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Plānots, ka turpmāk sociālie dienesti pēc pieprasījuma varēs saņemt fiziskas personas konta izrakstu par normatīvajos aktos noteikto periodu, lai īstenotu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzētās funkcijas.

Šobrīd personām, lai saņemtu sociālo palīdzību vai noteiktu mājsaimniecības statusu, pašām jāiesniedz kontu pārskati. Tas nereti rada papildu izmaksas un praktiskas grūtības.

Izmaiņas ļaus sociālajiem dienestiem nepieciešamos datus iegūt tieši no kredītiestādēm, līdzīgi kā tas jau pašlaik notiek, saņemot informāciju no citām valsts institūcijām. Tas atvieglos un paātrinās lēmumu pieņemšanu, kā arī padarīs atbalsta sniegšanu efektīvāku.

Grozījumi ir saistīti ar Labklājības ministrijas īstenoto digitālās transformācijas projektu “DigiSoc”, kura mērķis ir modernizēt sociālo pakalpojumu un palīdzības administrēšanu un uzlabot datu apmaiņu starp iesaistītajām institūcijām.

Likumprojektā paredzēts, ka sociālajiem dienestiem jaunās tiesības būs piemērojamas no 2027.gada 1.jūlija.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta vēl trešajā – galīgajā – lasījumā.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 7.oktobrī
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Nacionālās drošības komisijas un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas kopsēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde