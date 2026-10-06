Komisija atbalsta likumprojektu koncertzāles GORS pārvaldībai

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija otrdien, 6.oktobrī, trešajā lasījumā atbalstīja Latgales vēstniecības GORS likuma projektu.
Latgales vēstniecības GORS likuma projekts paredz īpaši aizsargāt šo akustisko koncertzāli kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteikt, kā turpmāk tiks pārvaldīta ēka, zeme un pati koncertzāles darbība.
Likumā plānots noteikt, ka Latgales vēstniecības GORS darbības mērķis ir sekmēt latviešu vēsturiskās zemes – Latgales – identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, veicināt profesionālās mākslas pieejamību Latgalē un iesaistīt tās iedzīvotājus kultūras dzīvē.
Likumprojekts arī paredz, ka GORS paliks Rēzeknes pašvaldības pārziņā, bet būtiskos jautājumos par tā pārvaldīšanu būs nepieciešams arī Kultūras ministrijas saskaņojums.
Paredzēts, ka Rēzeknes pašvaldība nedrīkstēs pārdot GORS ēku un tai nepieciešamo zemi atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām.
Kultūras ministrija uzraudzīs Latgales vēstniecības GORS darbību un pārvaldību, kā arī sniegs likumā noteiktos atzinumus. Tāpat ministrija varēs deleģēt koncertzāles pārvaldniekam valsts pārvaldes uzdevumus kultūras un kultūrizglītības jomā un attiecībā uz latgaliešu rakstu valodas un latgaliskās identitātes saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.
Rēzeknes pašvaldībai būs jāiesniedz Kultūras ministrijai saskaņošanai GORS darbības plānošanas dokumenti, tostarp vidēja termiņa darbības stratēģija, kārtējā gada darbības plāns un budžeta projekts. Ministrija izvērtēs, vai GORS plāni atbilst valsts kultūrpolitikai un tam, kā paredzēts izmantot valsts piešķirto finansējumu.
Plānots, ka jaunu GORS valdes locekli pēc likuma stāšanās spēkā iecels uz pieciem gadiem. Pilnvaru termiņu bez atklāta konkursa organizēšanas varēs pagarināt uz pieciem gadiem vienu reizi. Ja pašreizējais koncertzāles valdes loceklis amatā būs iecelts pēdējā gada laikā, Kultūras ministrija pārbaudīs, vai viņš atbilst likumā noteiktajām prasībām.
Paredzēts, ka Latgales vēstniecības GORS likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, taču tas vēl jāpieņem Saeimā galīgajā lasījumā.
Rēzeknes pašvaldības dome šā gada februārī noraidīja valsts piedāvājumu iegādāties 75 procentus "Austrumlatvijas koncertzāles" pamatkapitāla, bet pašvaldībā kopš 2024.gada tiek īstenots finanšu stabilizācijas process. Tāpat 2024.gadā Saeima pieņēma likumu par Rēzeknes domes atlaišanu.
Saeimas Preses dienests