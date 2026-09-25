Uģis Rotbergs Tallinā: Baltijas valstu ciešāka sadarbība kibertelpā ir steidzamāka nekā jebkad

Nekur citur sadarbības nepieciešamība nav tik steidzama kā kibertelpā. Uzbrukums var izplatīties pa tīkliem dažu sekunžu laikā. Informāciju var nozagt, manipulēt ar to vai traucēt tās darbību pat pirms ir iedarbināti tradicionālie reaģēšanas mehānismi. To piektdien, 25.septembrī, uzsvēra Baltijas Asamblejas (BA) Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Uģis Rotbergs, uzrunājot savus kolēģus Tallinā.
Baltijas valstu parlamentārieši, tostarp Latvijas delegācijas deputāti un tās vadītājs Jānis Vucāns, šodien Tallinā gatavojas BA 45.sesijai, kas notiks 23.oktobrī Tallinā, kā arī apsprieda gada laikā padarīto.
U.Rotbergs aicināja strādāt pie Baltijas kiberkomandas izveides, kā arī rīkot saskaņotas reģionālas apdraudējumu meklēšanas mācības un aktīvāk kopīgi piedalīties starptautiskās kibermācībās.
Tallinā notika arī BA Prezidija sēde, kurā piedalījās J.Vucāns. Viņš norāda, ka gaidāmajā asamblejas sesijā galveno uzmanību pievērsīs nepieciešamībai stiprināt Baltijas valstu sadarbību drošības, aizsardzības, kiberdrošības un civilās aizsardzības jomā, kā arī enerģētikā, transportā, digitālajā attīstībā, veselības aprūpē, pētniecībā un inovācijās. Tāpat īpašu uzmanību pievērsīs turpmākam atbalstam Ukrainai un Baltijas valstu kopīgai rīcībai reģiona drošības un noturības stiprināšanai.
BA darbā šodien Tallinā piedalījās arī Latvijas delegācijas deputāti Kaspars Briškens, Līga Kļaviņa un Juris Viļums.
Foto: https://flic.kr/s/aHBqjD5XHj
Izmantošanas noteikumi: https://saeima.lv/lv/autortiesibas
Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
Saeimas Preses dienests