Zanda Kalniņa-Lukaševica: spēcīga Latvijas zinātne un pētniecība ir daļa no mūsu drošības

“Spēcīga Latvijas zinātne un pētniecība ir daļa no mūsu drošības. Taču mums ir vajadzīgas ne tikai modernas tehnoloģijas. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri spēj tās radīt, saprast, attīstīt un pielāgot mūsu vajadzībām,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica, atklājot parlamentā ceļojošo izstādi “Zinātne Latvijai 2026”.
Krievijas karš Ukrainā ik dienu atgādina, cik strauji tehnoloģijas maina arī drošības jomu, un autonomās sistēmas, droni, mākslīgais intelekts un datorredze ir šodienas drošības realitāte, pauda Saeimas priekšsēdētājas biedre.
Zinātne un zinoši cilvēki ir Latvijas nākotne, un parlamentā zinātnei jābūt klātesošai deputātu domās un pieņemtajos lēmumos, pauda Z.Kalniņa-Lukaševica. Saeimas priekšsēdētājas biedre uzsvēra valsts un sabiedrības atbalsta lomu jaunu zinātnieku izglītībā un karjeras izaugsmē, kā arī izcēla Zinātnieku nakts nozīmi un iespējas, lai rosinātu bērnu un jauniešu interesi par zinātni un pētniecību. Šogad tās vadmotīvs ir “Atklāj zinātnes dabu!”, un tā norisināsies 25.septembrī vairāk nekā 40 vietās visā Latvijā.
Saeimas priekšsēdētājas biedre pateicās visiem zinātniekiem un pētniekiem par darbu, kas ne vienmēr ir sabiedrības uzmanības centrā, bet bez kura nav iespējama moderna, konkurētspējīga, stipra un droša Latvijas nākotne.
Izstāde stāsta par 12 izciliem Latvijas zinātniekiem, aicinot iepazīties ar Latvijas zinātnes sasniegumiem dažādās zinātnes jomās, novērtēt zinātnieku darbu un rosina interesi par pētniecību. Līdz šim tā viesojusies gan universitātēs un zinātniskajos institūtos, gan bibliotēkās un mācību iestādēs. Izstāde tapusi projekta “Efektīvāka un viedāka Latvijas zinātnes politikas ieviešana un vadība” ietvaros, un tajā redzamie zinātnieki iekļauti arī šā gada Latvijas zinātnes kalendārā.
Savukārt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Česlavs Batņa uzsvēra praktiska un finansiāla atbalsta nozīmi zinātnei un pētniecībai. Viņš pauda, ka zinātnieki ir sapņotāji labākajā šī vārda nozīmē, jo spēja iztēloties nezināmo un tiekties pēc jaunām atklāsmēm ļauj nonākt pie pētījumu rezultātiem.
Izstādes atklāšanā klātesošos uzrunāja arī izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone un Elektronikas un datorzinātņu institūta vecākais pētnieks, Zinātnes kalendāra septembra mēneša zinātnieks Jānis Ārents. Viņš kopā ar kolēģiem pēta un rada robotu sistēmas, kas spēj orientēties sarežģītā un neprognozējamā vidē, atpazīt objektus, saprast cilvēka norādes un pielāgoties jauniem uzdevumiem. Pasākumā piedalījās arī šā gada Latvijas zinātnes kalendārā redzamie zinātnieki.
Ceļojošā izstāde “Zinātne Latvijai 2026” Saeimas namā būs aplūkojama līdz 9.oktobrim.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335800503
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Saeimas Preses dienests