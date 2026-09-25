Saeimas priekšsēdētāja piedalīsies Baltu vienības dienas pasākumā Akmenē

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un parlamenta deputāti sestdien, 26.septembrī, piedalīsies Baltu vienības dienas svinīgajā pasākumā, kas šogad norisināsies Akmenē, Lietuvā.
Akmenes Kultūras nama laukumā pulksten 12.00 Saeimas priekšsēdētāja un Lietuvas Seima priekšsēdētājs Jozs Oleks (Juozas Olekas), kā arī Akmenes rajona pašvaldības mērs Vitalijus Mitrofanovs (Vitalijus Mitrofanovas) atklās Baltu vienības dienas svinīgo pasākumu.
2000.gadā Latvijas Saeima un Lietuvas Seims Baltu vienības dienu − 22.septembri − oficiāli noteica par atzīmējamu atceres dienu. Atgādinot par mūsu ciešajām saitēm ar lietuviešiem, šī diena ik gadu tiek svinēta kādā no Latvijas vai Lietuvas pilsētām.
Šī diena iedibināta, pieminot 1236.gada 22.septembrī notikušo Saules kauju, kurā zemgaļu un žemaišu spēki sakāva Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus.
Saeimas Preses dienests