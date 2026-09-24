Noteiks stingrāku dzīvnieku barības kontroli, lai nepieļautu Ukrainā nolaupīto graudu tranzītu

Lai nodrošinātu, ka caur Latvijas teritoriju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītās kravas, tostarp graudi, Saeima ceturtdien, 24.septembrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumu Dzīvnieku barības aprites likumā.
“Mums ir svarīgi pārliecināties, ka Latvija netiek izmantota graudu, ko Krievija nolaupījusi Ukrainā, transportēšanai. Tādēļ nepieciešama efektīva kontroles sistēma, kas ļautu pārbaudīt kravu patieso izcelsmi,” iepriekš uzsvēra par grozījuma virzību atbildīgās Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.
Grozījums paredz iespēju kontrolēt barības kravas, tostarp ņemt paraugus laboratoriskai testēšanai, lai pārbaudītu to izcelsmi. Tas ir īpaši būtiski gadījumos, kad pastāv aizdomas, ka kravas faktiskā izcelsme neatbilst pavaddokumentos norādītajai vai tā varētu būt saistīta ar Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām, norādīja komisijas priekšsēdētājs.
Ministru kabinetam būs jānosaka, kurām no trešajām valstīm ievestajām dzīvnieku barības kravām piemērojama kontrole, kā arī jāizstrādā kontroles prasības un kārtība.
Pārtikas un veterinārais dienests veiks barības kravu robežkontroli un paraugu ņemšanu, savukārt laboratorisko izmeklēšanu nodrošinās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” kā oficiālās kontroles laboratorija.
Sākotnēji nepieciešamība pēc šādas kontroles konstatēta attiecībā uz barības kravām, ko pārvieto no Krievijas un Baltkrievijas un kuras nav paredzēts izplatīt Eiropas Savienībā. Vienlaikus jāņem vērā, ka nākotnē var mainīties gan kontrolējamo produktu veidi, gan to pārvietošanas maršruti un izcelsmes norādīšanas veidi, tādēļ nepieciešams elastīgs kontroles mehānisms, kas ļautu reaģēt uz šādām izmaiņām, iepriekš pausts par likumprojektu atbildīgajā Tautsaimniecības komisijā.
Saeimas Preses dienests