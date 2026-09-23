Saeima lems par grozījumiem degvielas cenu samazināšanai

Saeimai ceturtdien, 24.septembrī, jālemj par grozījumiem Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz no 1.oktobra līdz gada beigām samazināt dīzeļdegvielai akcīzes nodokļa pagaidu likmi. Izmaiņas varētu samazināt degvielas cenu par aptuveni astoņiem centiem litrā. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūgusi šos grozījumus iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā 24.septembrī un noteikt tiem steidzamību.
Deputāti rīt turpinās skatīt pagājušajā nedēļā neizskatīto darbakārtību. Galīgajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Enerģētikas likumā, lai enerģētikas nozare krīzes situācijās spētu ātrāk novērst bojājumus. Trešajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par aizliegtu vienošanos publiskajos iepirkumos jeb karteļu veidošanu. Tāpat galīgajā lasījumā skatīs grozījumus Būvniecības likumā, kas paredz paplašināt personu loku, kuras var veikt atsevišķus būvdarbus, kā arī vienkāršot būvju reģistrācijas procesu un mazināt administratīvo slogu būvniecībā.
Savukārt pirmajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz paplašināt saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas iespējas pēc ceļu satiksmes negadījuma. Savukārt, lai paredzētu atbildību par preču un pakalpojumu trūkumu radītu kaitējumu un pienākumu atlīdzināt cietušajiem nodarītos zaudējumus, deputāti pirmajā lasījumā skatīs Preču un pakalpojumu trūkumu atbildības likumprojektu. Deputāti lems arī par jaunu likuma projektu, kas paredz uzlabot to, kā Latvijā atpazīst cilvēku tirdzniecības upurus un nodrošina viņiem palīdzību.
Otrajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Teritorijas attīstības plānošanas likumā, paredzot, ka turpmāk lēmumu par pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma darbības apturēšanu pieņems Ministru kabinets. Tāpat otrajā lasījumā skatīs Latgales vēstniecības GORS likumprojektu, lai nodrošinātu GORS kā valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centra darbības efektīvu, ilgtspējīgu un demokrātisku pārvaldību un nepārtrauktību. Lai atvieglotu sociālās palīdzības piešķiršanu, Saeima skatīs otrajā lasījumā grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas ļaus sociālajiem dienestiem saņemt datus par personu kontiem no kredītiestādēm un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālo un darba lietu komisija lūgusi iekļaut darba kārtībā arī Klīnisko universitātes slimnīcu likumprojektu un saistītos likumu grozījumus, kas paredz mainīt trīs lielo klīnisko universitāšu slimnīcu – Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas – juridisko statusu un finansēšanas modeli. Saeima rīt arī lems par Latvijas karavīru dalību starptautiskajās operācijās Hormuza šaurumā.
Savukārt Saeimas 24.septembra sēdes darba kārtībā iekļauts 21 jautājums. Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus, attiecinot to ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lopbarību, bet arī uz pārtikas produktiem. Trešajā lasījumā deputāti skatīs izmaiņas Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā par valsts valodas nostiprināšanu sabiedriskajā medijā. Lai savlaicīgi pamanītu bērnu attīstības riskus un nodrošinātu nepieciešamo atbalstu jau agrā vecumā, Saeimā galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos saistītajos grozījumos.
Saeima 1.lasījumā skatīs likumprojektu par Latvijas pievienošanos konvencijai par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā.
Saeima lems arī par to, vai izskatīšanai komisijās nodot vairākus jaunus likumprojektus, to skaitā jaunais Arhitektūras likuma projekts, kas paredz noteikt arhitektūras un ainavu arhitektūras principus, profesiju regulējumu un veicināt kvalitatīvas, ilgtspējīgas un klimatnoturīgas dzīves vides veidošanu.
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Saeimas Preses dienests