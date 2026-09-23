Tautsaimniecības komisija rosina stingrāku dzīvnieku barības kontroli, lai nepieļautu Ukrainā nolaupīto graudu tranzītu

(23.09.2026.)

Lai nodrošinātu, ka caur Latvijas teritoriju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītās kravas, tostarp graudi, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 23.septembrī, konceptuāli atbalstīja un lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumu Dzīvnieku barības aprites likumā.

“Mums ir svarīgi pārliecināties, ka Latvija netiek izmantota graudu, ko Krievija nolaupījusi Ukrainā, transportēšanai. Tādēļ nepieciešama efektīva kontroles sistēma, kas ļautu pārbaudīt kravu patieso izcelsmi,” uzsvēra Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.

Grozījums paredz iespēju kontrolēt barības kravas, tostarp ņemt paraugus laboratoriskai testēšanai, lai pārbaudītu to izcelsmi. Tas ir īpaši būtiski gadījumos, kad pastāv aizdomas, ka kravas faktiskā izcelsme neatbilst pavaddokumentos norādītajai vai tā varētu būt saistīta ar Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām, norāda komisijas priekšsēdētājs.

Plānots, ka Ministru kabinetam būs jānosaka, kurām no trešajām valstīm ievestajām dzīvnieku barības kravām piemērojama kontrole, kā arī jāizstrādā kontroles prasības un kārtība.

Pārtikas un veterinārais dienests veiks barības kravu robežkontroli un paraugu ņemšanu, savukārt laboratorisko izmeklēšanu nodrošinās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” kā oficiālās kontroles laboratorija.

Komisijā norādīts, ka sākotnēji nepieciešamība pēc šādas kontroles konstatēta attiecībā uz barības kravām, ko pārvieto no Krievijas un Baltkrievijas un kuras nav paredzēts izplatīt Eiropas Savienībā. Vienlaikus jāņem vērā, ka nākotnē var mainīties gan kontrolējamo produktu veidi, gan to pārvietošanas maršruti un izcelsmes norādīšanas veidi, tādēļ nepieciešams elastīgs kontroles mehānisms, kas ļautu reaģēt uz šādām izmaiņām.

Komisija lūgs likumprojektu iekļaut ceturtdienas, 24.septembra, Saeimas sēdes darba kārtībā un noteikt tam steidzamību, informē komisijas priekšsēdētājs A.Ašeradens.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 23.septembrī
08:45  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (WOAH) ģenerāldirektori Emmanuelle Soubeyran
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde