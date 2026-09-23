Rosina līdz 45 dienām samazināt deklarēšanās termiņu dalībai pašvaldību vēlēšanās

(23.09.2026.)

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 23.septembrī, trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kuru mērķis ir pilnveidot vēlēšanu norisi, mazināt administratīvo slogu un nodrošināt vienotu pieeju dažādu vēlēšanu organizēšanā.

Lai piedalītos pašvaldības vēlēšanās, vēlētājam attiecīgajā pašvaldībā būs jābūt deklarētam vismaz 45, nevis līdzšinējās 90 dienas pirms vēlēšanām. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt faktiskajai situācijai atbilstošāku vēlētāju uzskaiti un veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās.

Tāpat likumprojekts paredz precizēt regulējumu par kandidātu sarakstu iesniegšanu un kandidātu sniedzamajām ziņām, drošības naudas iemaksu kārtību, iepriekšējās balsošanas organizēšanu un balsošanu pa pastu. Paredzēts arī vienkāršot atsevišķas vēlēšanu procedūras un novērst praksē konstatētās nepilnības.

Grozījumi paredz noteikt vienotu jaunievēlēto pašvaldību domju pirmās sēdes datumu. Pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi aicinās jūlija pirmajā ceturtdienā. Tādējādi iecerēts stiprināt tiesisko noteiktību un skaidrību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas procesā.

Likumprojekts paredz arī samazināt minimālo vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu skaitu iepriekšējās balsošanas laikā no četriem uz trim, kā arī precizēt kārtību, kādā notiek deputātu mandātu aizstāšana un vēlēšanu rezultātu apstiprināšana.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie galīgajā lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 23.septembrī
08:45  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (WOAH) ģenerāldirektori Emmanuelle Soubeyran
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde