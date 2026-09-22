Plānots noteikt vienotu kārtību darbam krīzes situācijās enerģētikā

Lai enerģētikas nozare krīzes situācijās spētu ātrāk novērst bojājumus, plānots noteikt vienotu kārtību kritiski svarīgo darbinieku gatavībai un darbam ārkārtējos apstākļos. To paredz otrdien, 22.septembrī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas virzītais un konceptuāli atbalstītais grozījums Enerģētikas likumā.
“Būtisku enerģijas ražošanas objektu darbības traucējumu gadījumā ļoti svarīga ir spēja operatīvi rīkoties un pēc iespējas ātrāk novērst radušos bojājumus arī paaugstinātas bīstamības apstākļos. Teju pirms mēneša piedzīvotā vētra skaidri parādīja, ka mums ir jāstiprina spēja operatīvi risināt krīzes situācijas,” norādīja komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens. Komisijas priekšsēdētājs uzsvēra, ka enerģētikas infrastruktūras nepārtraukta darbība ir būtiska valsts funkciju nodrošināšanai, iedzīvotāju drošībai un tautsaimniecības darbībai.
Klimata un enerģētikas ministrija norāda, ka pašlaik nav noteikta vienota kārtība, kā enerģētikas nozarē organizējama kritiski nepieciešamo darbinieku gatavība un darbs gadījumos, kad izsludināts gaisa telpas apdraudējums, saņemta informācija par terorisma draudiem vai noticis terorakts, valstī izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis.
Likuma grozījums paredz, ka sistēmas operatoriem, siltumenerģijas ražotājiem un lielākajiem elektroenerģijas ražotājiem būs iepriekš jānosaka amata vietas, kuru darba pienākumi ir saistīti ar infrastruktūras darbības nodrošināšanu, bojājumu novēršanu un darbības atjaunošanu paaugstinātas bīstamības gadījumos. Uzņēmumiem būs jānodrošina šo darbinieku gatavība nepieciešamības gadījumā nekavējoties pildīt savus pienākumus.
Vienlaikus grozījums paredz īpašu virsstundu darba regulējumu gadījumiem, kad notikusi katastrofa, kas skārusi enerģijas ražošanas, pārvades, sadales vai uzglabāšanas infrastruktūru. Šādos gadījumos būs iespējams pārsniegt Darba likumā noteikto virsstundu apjomu, taču kopējais darba laiks nedrīkstēs pārsniegt 60 stundas nedēļā. Par virsstundu darbu paredzēta piemaksa 100 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes, savukārt par nakts darbu – piemaksa 50 procentu apmērā.
Paredzēts, ka attiecīgās izmaksas varēs iekļaut pakalpojumu tarifos.
Iecerēts, ka grozījums stāsies spēkā šā gada 1.oktobrī.
Komisija lūgs iekļaut likumprojektu ceturtdienas, 24.septembra, Saeimas sēdes darba kārtībā un noteikt tam steidzamību, informē A.Ašeradens.
Saeimas Preses dienests