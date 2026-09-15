Linda Matisone iepazīšanās vizītē uzņem jauno Gruzijas vēstnieci

Saeimas priekšsēdētājas biedre Linda Matisone otrdien, 15.septembrī, parlamentā tikās ar Gruzijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Anu Abuladzi (Ana Abuladze), kura Saeimā bija ieradusies iepazīšanās vizītē.
Tikšanās laikā L.Matisone uzsvēra Latvijas un Gruzijas ekonomiskās sadarbības nozīmi, tostarp nepieciešamību turpināt darbu pie savstarpējās tirdzniecības paplašināšanas. Latvijas preču eksports uz Gruziju šogad būtiski pieaudzis, salīdzinot ar pērno gadu.
Saeimas priekšsēdētājas biedre pauda Latvijas stingru atbalstu Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās, kā arī nosodīja Krievijas īstenoto Abhāzijas un Dienvidosetijas reģionu okupāciju. Vēstniece pateicās Latvijai par konsekvento atbalstu Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei.
Vienlaikus L.Matisone pauda bažas par demokrātijas pasliktināšanos Gruzijā. Viņa arī uzsvēra, ka Gruzijai ir būtiski spert soļus, lai atjaunotu dialogu ar Eiropas Savienību.
Patlaban augsta līmeņa politiskais dialogs starp Eiropas Savienību un Gruziju ir samazinājies demokrātijas lejupslīdes Gruzijā dēļ.
Sarunā L.Matisone un vēstniece atzinīgi novērtēja cilvēku ciešos savstarpējos kontaktus starp Latviju un Gruziju, tostarp tūrismā. Tos veicina arī regulārie tiešie avioreisi starp Rīgu un Gruzijas pilsētām.
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Saeimas Preses dienests