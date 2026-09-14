Jānis Grasbergs: Latvijai un Vācijai ir kopīgi izaicinājumi reģionu attīstībā un tautsaimniecībā

Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs pirmdien, 14.septembrī, tikās ar Vācijas Federatīvās Republikas Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Landtāga prezidentu Andrē Kūperu (André Kuper) un deputātiem. Tikšanās laikā deputāti pārrunāja reģionu ekonomisko attīstību, drošības jautājumus un atbalstu Ukrainai. Sarunā piedalījās arī Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu deputāti Jānis Patmalnieks, Jana Simanovska un Juris Viļums.
Latvijas un Vācijas deputāti akcentēja ekonomiskās attīstības veicināšanu reģionos un pārrunāja pieredzi, kā izlīdzināt sociālo un ekonomisko nevienlīdzību starp reģioniem ar atšķirīgiem sociālekonomiskajiem rādītajiem. Saeimas deputāti uzsvēra izaicinājumus austrumu pierobežā un Latgalē, kā arī akcentēja nepieciešamību radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai un Eiropas Savienības atbalstu šajā reģionā, ņemot vērā arī tā nozīmi Latvijas un Eiropas drošībā.
“Ekonomika ir cieši saistīta ar drošību, un mums ir jādomā par to, lai ekonomiskā vide būtu labvēlīga ģimenēm un iedzīvotājiem visos Latvijas reģionos. Labs piemērs ir uzņēmums “Valmieras stikla šķiedra” un tās ciešā sadarbība ar Vāciju. Vienlaikus uzņēmējdarbības attīstībai Latvijas austrumu pierobežā ir pavisam cita situācija. Tur mums ir jārada īpaši labvēlīgi apstākļi, lai uzņēmēji varētu strādāt un attīstīties. Tāpēc mums ir svarīgi mācīties no Vācijas pieredzes,” uzsvēra J.Grasbergs.
Vācijas pārstāvji dalījās pieredzē par reģionālās attīstības un pašvaldību finansēšanas risinājumiem Ziemeļreinā-Vestfālenē, norādot uz nepieciešamību īpaši atbalstīt reģionus ar zemākiem ienākumiem un saglabāt augstu dzīves kvalitāti lauku teritorijās.
J.Grasbergs akcentēja, ka viens no risinājumiem reģionu attīstībai un ekonomikas transformācijai ir izglītība. Viņš pateicās Vācijas vēstniecei Latvijā par ieguldījumu abu valstu sadarbībā, uzsverot studentu apmaiņas programmu nozīmi. Kā apliecinājums šādai aktīvai sadarbībai bija divu Vācijas praktikantu dalība šodienas sarunā. Abi studenti šobrīd Saeimā stažējas Starptautiskās parlamentu stipendiju programmas ietvaros, ko īsteno Vācijas Bundestāgs.
Tikšanās laikā deputāti arī pārrunāja Latvijas un Vācijas uzņēmēju sadarbības iespējas, tostarp aizsardzības industrijas jomā, kā arī atbalstu Ukrainai. J.Grasbergs pateicās Vācijai par atbalstu Ukrainai, uzsverot Eiropas vienotības nozīmi. Vācijas pārstāvji apliecināja ciešu dialogu ar Ukrainu un pauda gatavību turpināt atbalstu.
Tāpat puses pārrunāja iespējas padziļināt Latvijas un Vācijas reģionu un pašvaldību sadarbību, tostarp apmainoties ar savstarpējam vizītēm, lai apzinātu labās prakses parlamentu darbā un veicinātu savstarpējo sadarbību ekonomikā, izglītībā un kultūrā.
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Saeimas Preses dienests