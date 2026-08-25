Saeimā uzņem Itālijas, Norvēģijas, Vācijas un Ganas vēstniekus

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 25.augustā, parlamentā tikās ar Itālijas, Norvēģijas un Vācijas vēstniekiem, savukārt Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs – ar Ganas vēstnieku.
Iepazīšanās vizītē uzņemot Itālijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Andreinu Marsellu (Andreina Marsella), Saeimas priekšsēdētāja izcēla aizsardzību kā vienu no svarīgākajām prioritātēm. Latvija augstu vērtē Itālijas ieguldījumu Latvijas un visas Baltijas valstu drošības stiprināšanā. Vairāk nekā 300 itāliešu karavīru Latvijā veido mehanizēto kājnieku rotu. Tāpat Itālija regulāri piedalās gaisa telpas patrulēšanas misijās virs mūsu debesīm. D.Mieriņa un A.Marsella bija vienisprātis par potenciālu vēl ciešāk sadarboties aizsardzības industrijā, kā arī bija vienotas atbalstā Ukrainai.
Saeimas priekšsēdētāja un Itālijas vēstniece pārrunāja migrācijas nestos izaicinājumus. D.Mieriņa izcēla, ka ārējo robežu stiprināšanai jābūt būtiskai prioritātei arī sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Vēstniece uzsvēra, ka jāstrādā kopīgiem spēkiem un valstīm jāatbalsta vienai otru, lai sasniegtu efektīvākus risinājumus. Tāpat puses izcēla "Rail Baltica" projekta īstenošanu, kurā iesaistījušies arī Itālijas uzņēmumi.
Sarunā ar Norvēģijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Martinu Sērbī (Martin Sørby), kurš parlamentā ieradās iepazīšanās vizītē, D.Mieriņa izcēla Latvijas un Norvēģijas labās un draudzīgās attiecības. Saeimas priekšsēdētāja un vēstnieks bija vienisprātis, ka valstis vieno spēcīga sadarbība NB8 formātā, kas patlaban ir ļoti svarīga sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos. Vēstnieks akcentēja, ka viņa prioritāte kadences laikā ir drošības stiprināšana, it īpaši aizsardzības industrijas sektorā, un ekonomiskā sadarbība ar Latviju.
Pārrunājot atbalstu Ukrainai, Saeimas priekšsēdētāja sarunā ar Norvēģijas vēstnieku aktualizēja akciju par pielāgotiem formastērpiem sievietēm Ukrainas armijā. Ukrainas armijā dienē 75 tūkstoši sieviešu, no tām 10 tūkstoši atrodas frontē. Tāpat puses pārrunāja sadarbību Dronu koalīcijā un ciešās saiknes starp abu valstu iedzīvotājiem. Kopumā Norvēģijā darbojas aptuveni 25 latviešu diasporas organizācijas.
Sarunāt ar Vācijas Federatīvās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Gudrunu Maslohu (Gudrun Masloch) Saeimas priekšsēdētāja pārrunāja sadarbību drošības stiprināšanā NATO austrumu robežā, kā arī kultūras un izglītības jomās.
D.Mieriņa uzsvēra, ka hibrīduzbrukumi mūsu reģiona pierobežā turpinās, tāpēc Latvijai ļoti svarīgs gan Vācijas, gan visu sabiedroto atbalsts. Puses bija vienisprātis, ka Vācijas karavīru klātbūtne reģionā stiprina Eiropas aizsardzības spējas, bet sadarbība militārās industrijas jomā var būtiski paātrināt inovāciju ieviešanu. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka jāturpina atbalstīt Ukraina visos līmeņos, kā arī jāturpina spiediens uz Krieviju, kas ir ilgtermiņa drauds Eiropai.
Pārrunājot sadarbību izglītībā un kultūrā, D.Mieriņa sacīja, ka Latvijas skolās skolēni veiksmīgi apgūst vācu valodu kā otro svešvalodu. Saeimas priekšsēdētāja arī pateicās Vācijai par finansiālu atbalstu Rīgas Vāgnera nama un Rīgas Svētā Pētera baznīcas restaurācijai.
Savukārt Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs šodien iepazīšanās vizītē tikās ar Ganas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Oheni Adžeju (Ohene Adjei). Tikšanās laikā puses pārrunāja ekonomiskās, parlamentārās un diplomātiskās sadarbības stiprināšanas iespējas starp abām valstīm.
Pievēršoties ekonomiskajai sadarbībai, J.Grasbergs norādīja, ka būtisku vietu Latvijas eksportā uz Ganu ieņem graudaugi, kas veido 77 procentus no kopējā eksporta apjoma. Vienlaikus Saeimas sekretārs uzsvēra abu valstu potenciālu paplašināt sadarbību arī citās nozarēs. Viņš akcentēja Latvijas pieredzi digitalizācijas jomā un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju potenciālu, norādot, ka ciešāka Latvijas un Ganas uzņēmēju sadarbība varētu pavērt jaunas iespējas abpusēji izdevīgu ekonomisko projektu attīstīšanai. Savukārt vēstnieks pauda ieinteresētību veicināt abu valstu sadarbību izglītības jomā.
Foto no tikšanās ar Vācijas vēstnieci: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335312654/
Foto no tikšanās ar Norvēģijas vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335290026/
Foto no tikšanās ar Itālijas vēstnieci: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335286097
Foto no tikšanās ar Ganas vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335289656/
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Saeimas Preses dienests