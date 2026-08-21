Daiga Mieriņa: mums jāpatur prātā 1991.gada augusta izlēmība un atbildība

“1991.gada augustā cilvēki nezināja, kāda būs nākamā diena, taču viņi zināja, kādu Latviju vēlas. Šodien mums ir sava valsts, Satversme, demokrātiski ievēlēts parlaments un droša vieta Eiropas Savienībā un NATO – mums ir tas, par ko toreiz cilvēki bija gatavi riskēt ar visu,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piektdien, 21.augustā, Latvijas neatkarības pilnīgas atjaunošanas 35.gadadienai veltītajā parlamenta svinīgajā sēdē.
D.Mieriņa atgādināja, ka šajā Saeimas Sēžu zālē pirms 35 gadiem tika pieņemts viens no nozīmīgākajiem lēmumiem atjaunotās Latvijas vēsturē. 1991.gada 21.augustā Augstākā padome ar apbrīnojamu savaldību pieņēma konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, kad valstī valdīja nenoteiktība un pastāvēja reāli draudi Latvijas tautai un parlamentam.
Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka Latvijas neatkarības atjaunošana notika laikā, kad nebija skaidra plāna tālākajai attīstībai vai garantiju starptautiskam atbalstam, taču pastāvēja skaidra izpratne par mērķi un gatavība uzņemties atbildību.
“Izlēmība ir tas, kas mums jāpatur prātā no šīm liktenīgajām augusta dienām. Ne tikai izlēmība, bet arī atbildība. Atbildība par valsti, kuru esam saņēmuši un kuru atstāsim mūsu bērniem, mazbērniem un nākamajām paaudzēm. Atbildība par lēmumiem, kurus pieņemam. Atbildība par vārdiem, kurus sakām,” pauda Saeimas priekšsēdētāja, aicinot atbildēt katru sev pašam – kādu valsti mēs veidojam šodien?
Runājot par šodienas izaicinājumiem, D.Mieriņa norādīja, ka 14.Saeima ir spējusi pieņemt sarežģītus lēmumus ģeopolitisko satricinājumu un drošības izaicinājumu laikā. Vienlaikus viņa uzsvēra nepieciešamību domāt par Latvijas attīstību ilgtermiņā, stiprināt valsts drošību un veselības aprūpi, veidot efektīvu valsts pārvaldi un veicināt atklātību lēmumu pieņemšanā.
“Atklātība ir demokrātiskas valsts spēks. Atklātībai ir jābūt ierocim pret dezinformāciju. Atklātībai ir jākļūst par veidu, kā skaidrot sarežģītus lēmumus sabiedrībai,” sacīja D.Mieriņa, norādot, ka sabiedrībai ir jāsaprot, kas notiek Ministru kabinetā, Saeimā un valsts pārvaldē kopumā.
Atzīmējot Ukrainas Neatkarības dienas tuvošanos, Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Ukrainas cīņa atgādina, cik augsta ir brīvības cena un cik svarīgi ir aizsargāt demokrātiju: “Mums ir pienākums sargāt to, par ko reiz cīnījāmies paši un par ko šodien cīnās ukraiņi.”
Tāpat Saeimas priekšsēdētāja savā runā atzīmēja, ka parlaments ir sabiedrības spogulis. “Sabiedrībā arvien vairāk jūtama savstarpēja necieņa un neiecietība. Daudz runājam par savām tiesībām, bet arvien mazāk par atbildību, cieņu un empātiju,” pauda D.Mieriņa.
Runas noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja izcēla, ka valsts ir visas sabiedrības atbildība un aicināja iedzīvotājus uzticēties demokrātijai, piedalīties vēlēšanās un ar darbiem apliecināt savu atbildību par valsti.
“Lai mums nekad nepazūd tā vienkāršā pārliecība, kas Latvijas cilvēkiem bija 1991.gada augustā – sava valsts ir vērtība,” vēlēja D.Mieriņa.
1991.gada 21.augustā Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”. Tādējādi tika atcelts pārejas periods un noslēgta neatkarības atjaunošana de facto. Augstākās padomes deputāti šo likumu pieņēma par spīti Doma laukumā rūcošām okupantu bruņumašīnām un virs parlamenta ēkas riņķojošam armijas helikopteram. 21.augusts ir datums, kas mūsu valstij atnesa faktisko neatkarību, aizsāka valsts neatkarības reālas atjaunošanas ceļu, atjaunoja Satversmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS.
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Saeimas Preses dienests