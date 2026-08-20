Piektdien, neatkarības atjaunošanas de facto 35.gadadienā, Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi

21.augustā – dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību –, Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Tā sāksies pulksten 12.00.
Sēdē uzrunas teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi aicināti Augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, Valsts prezidents, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji.
Ikviens interesents svinīgajai sēdei varēs sekot līdzi tiešraidē Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, parlamenta Facebook un YouTube kontos, kā arī Latvijas Televīzijā.
Pirms svinīgās sedēs pulksten 11.00 deputāti piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa. Savukārt Saeimas priekšsēdētāja Rīgas pilī pēcpusdienā piedalīsies Valstiskuma balvas svinīgajā pasniegšanas ceremonijā, kas iedibināta par godu 21.augustam.
Saeimas namā šajā dienā būs apskatāms konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” oriģināls, kā arī fotoizstāde “Balsojums, kas mainīja vēsturi”, kas ataino neatkarības atjaunošanas notikumus.
1991.gada 21.augustā Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”. Tādējādi tika atcelts pārejas periods un noslēgta neatkarības atjaunošana de facto. Augstākās padomes deputāti šo likumu pieņēma par spīti Doma laukumā rūcošām okupantu bruņumašīnām un virs parlamenta ēkas riņķojošam armijas helikopteram.
21.augusts ir datums, kas mūsu valstij atnesa faktisko neatkarību, aizsāka valsts neatkarības reālas atjaunošanas ceļu, atjaunoja Satversmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS.
Saeimas Preses dienests