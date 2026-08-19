Latviju vizītē apmeklēs Korejas Republikas vicespīkers

Piektdien, 21.augustā, Saeimā viesosies Korejas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja vietnieks Paks Tokhims (Park Duk-hyum), kur tiksies ar Saeimas priekšsēdētājas biedri Zandu Kalniņu-Lukaševicu.
Tāpat Korejas Republikas parlamenta vicespīkers tiksies ar Saeimas priekšsēdētājas biedri Lindu Matisoni un pārstāvjiem no deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar šo valsti.
Korejas Republikas parlamenta vicespīkers, viesojoties Latvijā, tiksies arī ar Ministru prezidentu Andri Kulbergu un ārlietu ministri Baibu Braži.
Saeimas organizētās mediju iespējas
Piektdien, 21.augustā
9.00 – 9.40 Tikšanās ar Saeimas priekšsēdētājas biedri Zandu Kalniņu-Lukaševicu
Baltā zāle, Viesu zāle, Jēkaba iela 11. TV, foto iespēja tikšanās sākumā
Mediju pārstāvju ierašanās – 20 minūtes pirms sākuma
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas vēlas apmeklēt Saeimas organizētās mediju iespējas, nepieciešama Saeimas akreditācija. Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam pieteikties līdz 20.augusta pulksten 13.00, rakstot e-pastu prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests