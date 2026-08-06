Zanda Kalniņa-Lukaševica: Moldovas eirointegrācijas progress ir nozīmīgs visas Eiropas drošībai un stabilitātei

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica ceturtdien, 6. augustā, tikās ar Moldovas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijā Mihaelu Mokanu (Mihaela Mocanu), lai pārrunātu Moldovas eirointegrācijas procesa aktualitātes, kā arī savstarpēji dalītos pieredzē par pretdarbību Krievijas īstenotajiem hibrīdapdraudējumiem.
"Moldovas progress ceļā uz Eiropas Savienību ir nozīmīgs ne tikai pašai Moldovai, bet arī visas Eiropas drošībai un stabilitātei. Eirointegrācijas jautājumos Latvija var palīdzēt ar savu pieredzi. Savukārt Moldova var sniegt Latvijai vērtīgu pieredzi par cīņu pret mūsu valstis vienojošo lielāko drošības apdraudējumu – Krievijas īstenotajām hibrīdkara aktivitātēm,” norādīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Tikšanās laikā tika pārrunāta Latvijas un Moldovas līdzšinējā sadarbība, tostarp Latvijas sniegtais atbalsts Moldovas reformu īstenošanā un pieredzes nodošanā Eiropas integrācijas jautājumos. Puses apliecināja gatavību turpināt ciešu parlamentāro dialogu un praktisko sadarbību arī turpmāk.
“Mēs augstu novērtējam Moldovas pieredzi un noturību, aizvadītajos gados stājoties pretī plaša mēroga ārvalstu iejaukšanās mēģinājumiem. Mēs redzam, ka katrs Moldovas solis ceļā uz ciešāku integrāciju Eiropas telpā vienlaikus stiprina visas Eiropas drošību, demokrātiju un noturību pret ārējiem apdraudējumiem,” pauda Z.Kalniņa-Lukaševica, uzsverot, ka Latvija arī turpmāk atbalstīs Moldovas virzību uz Eiropas Savienību.
Moldovas vēstniece pateicās par Latvijas līdzšinējo atbalstu reformu īstenošanā, uzsverot Latvijas pieredzes un ekspertīzes nozīmi ceļā uz pilntiesīgu dalību Eiropas Savienībā.
Z.Kalniņa-Lukaševica Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā ir viena no ziņotājām par Moldovu, un šajā statusā viņa regulāri seko Moldovas reformu procesam un uztur dialogu ar Moldovas amatpersonām par demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību jautājumiem. Saeimas priekšsēdētājas biedre ir Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja.
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Saeimas Preses dienests