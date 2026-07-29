Daiga Mieriņa: Kanādas militārā klātbūtne ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas un visa reģiona drošības stiprināšanā

Kanāda ir svarīgs un uzticams Latvijas sabiedrotais, un tās militārā klātbūtne ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas un visa reģiona drošības stiprināšanā, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 29.jūlijā, tiekoties ar Kanādas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Braienu Svorku (Brian Szwarc). Vēstnieks parlamentā bija ieradies atvadu vizītē.
Saeimas priekšsēdētāja pauda gandarījumu par Kanādas lēmumu pagarināt militāro klātbūtni Latvijā līdz 2031.gadam un karavīru skaita palielināšanu. Tāpat D.Mieriņa novērtēja Kanādas apstiprinājumu dalībai NATO Daudznacionālajā divīzijā "Ziemeļi", kļūstot par trešo ietvarvalsti kopā ar Dāniju un Latviju. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra transatlantiskās partnerības nozīmi noturībai krīžu laikā.
D.Mieriņa un vēstnieks pārrunāja arī Kanādas rosināto iniciatīvu par Aizsardzības, drošības un noturības bankas izveidi. Latvija ir pievienojusies iniciatīvai un koordinācijā ar Kanādu veidos bankas reģionālo biroju.
“Šis būs vēl viens svarīgs instruments Latvijas un Kanādas sadarbībai, veicinot aizsardzības industriju partnerību un stiprinot piegāžu ķēžu noturību,” atzīmēja D.Mieriņa, uzsverot nepieciešamību piesaistīt iniciatīvai jaunas dalībvalstis un veicināt bankas starptautisko atpazīstamību.
Puses pārrunāja iespējas paplašināt sadarbību arī tehnoloģiju, tostarp dronu, jomā. D.Mieriņa uzsvēra arī iespējas minerālmēslojuma eksportam no Kanādas, aicinot izmantot Latvijas ostu kapacitāti.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās vēstniekam par darbu kadences laikā, stiprinot Latvijas un Kanādas divpusējās attiecības, un augstu vērtēja B.Svorka personīgo ieguldījumu valstu sadarbības veicināšanā.
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Saeimas Preses dienests