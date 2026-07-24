Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica ar ASV Kongresa delegāciju pārrunās Baltijas drošības jautājumus

Svētdien, 26.jūlijā, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica kopā ar Saeimas deputātu grupu tiksies ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa delegāciju. Tā būs viena no lielākajām ASV Kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laikā apmeklē Latviju. Vizītes ietvaros plānots pārrunāt Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību, atbalstu Ukrainai, kā arī ekonomiskās sadarbības jautājumus.
“Mūsu mērķis ir padziļināt divpusējo sadarbību ar ASV drošības un aizsardzības industriju, kā arī enerģētikas un tehnoloģiju jomās,” uzsver Saeimas priekšsēdētājas biedre Z.Kalniņa-Lukaševica.
Tādēļ nozīmīgu sarunu daļu plānots veltīt Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības paplašināšanai un investīcijām.
“Esam ļoti ieinteresēti ASV investīciju piesaistē. Esam būtiski uzlabojuši investīciju vidi. Piemēram, pērn veicām grozījumus nodokļu režīmā, ievērojami mazinot ASV investoru kopējo nodokļu slogu. Esam gatavi turpināt kopīgi strādāt. Aicinām ASV militārās ražošanas uzņēmumus apsvērt Latviju kā investīciju un paplašināšanās galamērķi,” gatavojoties sarunām, uzsver Z.Kalniņa-Lukaševica.
Tikšanās laikā Latvijas puse plāno iepazīstināt ASV kongresmeņus arī ar savu vērtējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā, norādot uz Krievijas un Baltkrievijas radītajiem izaicinājumiem un apdraudējumu. Iecerēts pārrunāt ASV līderības nozīmi NATO aliansē un transatlantiskās vienotības saglabāšanā, tajā skaitā turpinot sniegt atbalstu Ukrainai un uzturot spiedienu pret Krieviju.
"Cieša Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ASV sadarbība ir būtisks Krievijas atturēšanas priekšnoteikums un nozīmīgs ieguldījums visas NATO drošībā. Latvija turpina investēt aizsardzības infrastruktūrā un aizsardzības spējās, tostarp esam gatavi uzņemt papildu ASV vienības, lai kopīgi stiprinātu alianses austrumu flangu," norāda Saeimas priekšsēdētājas biedre, akcentējot, ka Latvijas prioritāte ir sargāt ES un NATO robežu un turpināt ilglaicīgo sadarbību ar ASV ārējo robežu stiprināšanā.
Latvijā ASV delegācijas sastāvā ieradīsies Kongresa Pārstāvju palātas Apropriāciju komitejas Aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētājs, kongresmenis Kens Kalverts (Ken Calvert), kā arī kongresmeņi Betija Makoluma (Betty McCollum), Džeiks Elzijs (Jake Ellzey), Džons Raterfords (John Rutherford), Skots Franklins (Scott Franklin), Niks Lalota (Nick LaLota) un Norma Toresa (Norma Torres).
Visi delegācijas pārstāvji ieņem nozīmīgus amatus ASV Kongresa Apropriāciju un nacionālās drošības jautājumu komitejās un aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā par ASV aizsardzības finansējumu un sadarbību ar sabiedrotajiem.
Saeimas Preses dienests