Patērētāju tiesību uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā plānots uzticēt Latvijas Bankai

Lai nodrošinātu vienotu finanšu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību un stiprinātu patērētāju aizsardzību, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 8.jūlijā, konceptuāli atbalstīja grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Tie paredz no 2027.gada pakāpeniski nodot Latvijas Bankai patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā, ko līdz šim īstenoja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).
“Gan patērētājiem, gan finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi, lai uzraudzības sistēma būtu skaidra, saprotama un efektīva. Uzraudzības funkciju nodošana Latvijas Bankai palīdzēs nodrošināt vienotu pieeju finanšu sektora uzraudzībai, stiprināt patērētāju tiesību aizsardzību un samazināt administratīvo slogu,” pauž Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Likumprojekts paredz, ka Latvijas Banka pārņems patērētāju kreditētāju licencēšanu un uzraudzību, kredīta starpnieku un to pārstāvju reģistrēšanu un uzraudzību, finanšu pakalpojumu reklāmas un negodīgas komercprakses kontroli, kā arī patērētāju sūdzību izskatīšanu un palīdzības sniegšanu strīdu risināšanā.
Tāpat grozījumi paredz ieviest jaunu pieeju patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanai. Speciālās atļaujas jeb licences turpmāk izsniegs uz nenoteiktu laiku, bet prasības to saņemšanai, darbības apturēšanai un anulēšanai noteiks Latvijas Banka.
Plānots izveidot arī vienotu ziņošanas sistēmu par iespējamiem pārkāpumiem finanšu pakalpojumu jomā, nodrošinot ziņotāju datu aizsardzību un konfidencialitāti. Vienlaikus grozījumi paredz, ka Latvijas Banka varēs piemērot sankcijas par būtiskiem pārkāpumiem, tostarp par kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu bez licences vai nereģistrētu kredīta starpniecības pakalpojumu sniegšanu.
Likuma izmaiņas paredz arī jaunu maksājumu kārtību, nosakot, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju un kredīta starpnieku uzraudzības maksājumi turpmāk veicami Latvijas Bankai.
Lielākā daļa grozījumu stāsies spēkā 2027.gada 1.janvārī, savukārt atsevišķas normas, kas piešķir Latvijas Bankai tiesības izdot detalizētākus noteikumus finanšu pakalpojumu jomā, stāsies spēkā 2028.gada 1.janvārī. Pārejas periodā visas PTAC izsniegtās licences un veiktās reģistrācijas saglabās spēku.
Vienlaikus grozījumi ir daļa no plašākas likumdošanas paketes, kas paredz finanšu pakalpojumu uzraudzības funkciju nodošanu Latvijas Bankai, tādēļ saistītas izmaiņas plānotas arī vairākos citos finanšu sektoru regulējošos likumos.
Lai grozījumi stātos spēkā, Saeimai tie jāatbalsta trīs lasījumos.
Saeimas Preses dienests